¿Qué países tienen las mejores tasas de alfabetización?

Małgorzata Kuczera, Simon Field and Hendrickje Catriona Windisch Building Skills for All: A Review of England. OECD 2016

Texto completo

En el análisis de habiliades que hace la OCDE sobre los niveles de alfabetización de los jóvenes de 16 a 19 años, se comprobó que la República de Corea tenía el porcentaje de jóvenes con un nivel inferior de alfabetización y conocimientos de aritmética elemental. La educación de Corea del Sur ha experimentado un crecimiento notable en los últimos 50 años. Actualmente, el país está clasificado como uno de los países con mejor desempeño en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) de la OCDE.

Japón, Países Bajos y Finlandia también ocupan un lugar destacado, con porcentajes de jóvenes con débil nivel de alfabetización y aritmética elemental. En comparación con los adolescentes ingleses que tienen los peores niveles de alfabetización, ya que más de uno de cada cinco jóvenes tiene un bajo nivel de alfabetización.