Una década de encuestas sobre la actitud ante la compartición de datos destaca tres factores para lograr la ciencia abierta

Impact of Social Sciences. «A Decade of Surveys on Attitudes to Data Sharing Highlights Three Factors for Achieving Open Science», 22 de agosto de 2023. https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2023/08/22/a-decade-of-surveys-on-attitudes-to-data-sharing-highlights-three-factors-for-achieving-open-science/.

Josh Borycz, Alison Specht y Kevin Crowston, basándose en los datos de una encuesta realizada a lo largo de un periodo de diez años, exploran cómo han cambiado las actitudes hacia los datos abiertos y, más en general, hacia la ciencia abierta, e identifican tres factores que determinan la adopción de prácticas de ciencia abierta.

La ciencia abierta cambia las reglas del juego para los investigadores y la comunidad científica. Las recomendaciones de Ciencia Abierta de la UNESCO de 2021 sugieren que la práctica de la Ciencia Abierta es beneficiosa para los investigadores, ya que se benefician del trabajo de otros al tiempo que realizan aportaciones, lo que a su vez beneficia a la comunidad, ya que mejora la transparencia de las conclusiones y, por tanto, la confianza en los nuevos conocimientos.

A lo largo de un periodo de 10 años, Carol Tenopir, de DataONE, y su equipo realizaron una encuesta mundial a científicos, gestores y trabajadores de la Administración implicados en amplias actividades científicas medioambientales sobre su disposición a compartir datos y su opinión acerca de los recursos disponibles para hacerlo (Tenopir et al., , 2011, 2015, 2018, 2020). La comparación de las respuestas a lo largo de ese tiempo muestra un aumento general de la disposición a compartir datos (y, por tanto, a participar en la Ciencia Abierta).

El resultado más sorprendente fue que una mayor disposición a compartir datos se correspondía con una disminución de la satisfacción con los recursos para compartir datos en todas las naciones (por ejemplo, habilidades, herramientas, formación) (Fig.1). Es decir, los investigadores que no querían compartir datos estaban satisfechos con los recursos disponibles, y los que sí querían compartir datos estaban insatisfechos. Al parecer, los investigadores sólo descubren que las herramientas son insuficientes cuando empiezan el duro trabajo de comprometerse con las prácticas de la ciencia abierta. Esto indica que un cambio cultural en las actitudes de los investigadores debe preceder al desarrollo de apoyo y herramientas para la gestión de datos.

Las encuestas arrojan más luz sobre los motores de estos cambios. La innovación es gradual y está sujeta a muchas influencias. Para entender estas influencias, empleamos una serie de teorías que conducen a hipótesis sobre tres factores importantes A: percepciones individuales; B: influencias sociales, y C: influencias organizativas (Fig. 2). Estos factores actúan conjuntamente para influir en las opiniones y acciones hacia una innovación, como la Ciencia Abierta, expresadas específicamente por las actitudes hacia el intercambio y la reutilización de datos.

Fig.2: Modelo teórico.

Por ejemplo, descubrimos que, a lo largo de los 10 años, las motivaciones de la «voluntad de compartir» eran en gran medida individuales, como los beneficios percibidos en la carrera profesional, el riesgo profesional y el esfuerzo necesario para participar en la innovación. La satisfacción con los recursos se vio influida en gran medida por cuestiones organizativas: la disponibilidad de formación, los mandatos y la accesibilidad de un «hogar» seguro para los datos y la información.

La disciplina también influyó. Dado que para ser «abierto» se requieren conocimientos sobre datos, no es sorprendente que los informáticos (por ejemplo, informáticos, gestores de bases de datos, ingenieros, programadores) fueran, durante todo el periodo de estudio, los más dispuestos a compartir datos. Esta disposición tuvo un notable aumento entre 2011 y 2015. Los científicos físicos y naturales mostraron una mejora constante con el tiempo, pero se mostraron menos entusiastas que los informáticos. Los científicos sociales, sin embargo, se mostraron comparativamente reacios a compartir datos y no cambiaron esa situación a lo largo de los 10 años del estudio. ¿A qué se debe esto?

Los requisitos obligatorios para compartir datos realmente funcionan. Sin embargo, este efecto se puso de manifiesto en las encuestas, ya que los investigadores de la Administración pública se mostraron sistemáticamente mucho más dispuestos a compartir datos que los del mundo académico o las empresas, y esta disposición a compartir aumentó sustancialmente de 2011 a 2019. De hecho, estas mismas tendencias se mantuvieron incluso para los investigadores cuyo trabajo fue meramente financiado por el gobierno federal. Los investigadores que trabajaban en el sector académico estaban menos dispuestos a compartir que los de la Administración, pero mostraron aumentos significativos en la disposición a compartir de 2011 a 2015. Como era de esperar, los investigadores del sector comercial eran los menos dispuestos a compartir sus datos.

A nivel mundial, los científicos de EE.UU. y Canadá y de Australia y Nueva Zelanda fueron los más dispuestos a compartir sus datos, con aumentos generales de esa disposición a lo largo del tiempo. Los de África y Oriente Medio y Asia y el sudeste asiático fueron los menos dispuestos de todas las comunidades y esta reticencia no cambió a lo largo del periodo de estudio.

En conclusión, si queremos alcanzar nuestros objetivos de ciencia abierta y datos abiertos en todo el mundo, debemos ser sensibles a las diferentes condiciones y recursos en todo el planeta. Nuestros resultados indican que la participación y la financiación gubernamentales desempeñan un papel importante en la mejora de las actitudes de los investigadores hacia las prácticas de ciencia abierta. La influencia organizativa de la financiación y los mandatos gubernamentales modifica los incentivos individuales. Los investigadores se dan cuenta entonces de que carecen de los conocimientos, las herramientas y la formación que necesitan para compartir adecuadamente los datos, lo que puede impulsar el cambio social necesario para cambiar drásticamente la forma en que se hace ciencia para mejor.