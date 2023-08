Alineación de la biblioteca universitaria con la estrategia organizativa

Ithaka S+R. «Aligning the Research Library to Organizational Strategy». Accedido 24 de agosto de 2023. https://sr.ithaka.org/publications/aligning-the-research-library-to-organizational-strategy/.

En 2022, ARL, CARL e Ithaka S+R publicaron un informe sobre cómo las bibliotecas de investigación podrían alinearse mejor con las direcciones estratégicas de sus instituciones matrices. El estudio se basó en entrevistas con más de 60 líderes de universidades de investigación, como presidentes, rectores y altos cargos de investigación. Se constató que existían diferencias significativas en las direcciones estratégicas que perseguían las instituciones y que, en consecuencia, los esfuerzos para alinear la biblioteca con la institución matriz requerían una comprensión matizada del contexto institucional. Dicho esto, el informe también identificó varias direcciones estratégicas comunes a muchas instituciones de investigación. Este informe analiza una de ellas: la mejora de las relaciones con las comunidades históricamente marginadas.

Esta nueva publicación ofrece cuatro ejemplos concretos sobre instituciones específicas que han trabajado para abordar el imperativo de restablecer sus relaciones con comunidades históricamente marginadas. En la selección de estas bibliotecas, los autores trataron de hacer hincapié en las instituciones que habían tenido cierto éxito en la búsqueda de la alineación con respecto a esta dirección estratégica. Los participantes se seleccionaron a partir de una convocatoria abierta entre los directores de ARL y CARL, a la que se añadieron otras instituciones que se consideraba que cumplían los criterios de selección. Dos de las cuatro instituciones seleccionadas son universidades (una pública y otra privada sin ánimo de lucro) y dos son bibliotecas nacionales: Brown University, Library and Archives Canada, Library of Congress y University of Manitoba.

El informe es una instantánea en el tiempo y forma parte de un proyecto más amplio que incluye el debate y el desarrollo de indicadores que podrían utilizarse dentro de las instituciones y colectivamente con las asociaciones de partes interesadas para evaluar la alineación con las prioridades estratégicas. También incluirá una serie de estudios de casos sobre cada una de las prioridades estratégicas de los altos directivos para desarrollar una comprensión compartida de cómo las bibliotecas de investigación las están haciendo avanzar.

A partir de nuestra investigación con los líderes universitarios, identificamos cuatro direcciones estratégicas comunes de las universidades de investigación:

La búsqueda del crecimiento, especialmente en la empresa de investigación STEM;

El restablecimiento de las relaciones con los marginados históricos, con importantes variaciones entre las instituciones canadienses y estadounidenses en cuanto a la forma en que se enmarca esta prioridad; y

La defensa de la experiencia residencial, que sigue siendo el núcleo de la estrategia educativa de la mayoría de las universidades.

Ninguna de estas orientaciones estratégicas se encuentra en todas las universidades.

Es importante subrayar que, como se ha visto anteriormente con los puntos sobre el compromiso con el Estado y el restablecimiento de las relaciones, aunque todas estas estrategias son comunes, existen importantes diferencias institucionales en el énfasis, la priorización y el enfoque.