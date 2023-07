Programas de alfabetización informacional, recursos y prácticas prometedoras

Request For Information (RFI): IMLS Requests Input on “Information Literacy Programs, Resources, and Promising Practices”. The Institute of Museum and Library Services (IMLS), 2023

The Institute of Museum and Library Services (IMLS) trata de entender cómo las organizaciones abordan e incorporan las habilidades de alfabetización informacional en los programas de la comunidad local en general; cómo los recursos y programas relacionados con la alfabetización informacional se aplican a áreas específicas de interés de la comunidad, incluyendo pero no limitado a la salud de la comunidad, la seguridad y el bienestar económico; así como la forma en que estos recursos y programas se adaptan y desarrollan para hacer frente a la demografía local, las características únicas de la comunidad, y el entorno de información en constante evolución.

El IMLS también busca identificar recursos y programas relacionados con la alfabetización informacional que puedan informar el desarrollo de un sitio web para difundir prácticas exitosas sobre programas de alfabetización informacional y herramientas relacionadas. Por ello IMLS invita a las partes interesadas, expertos, comunidades y miembros del público, incluyendo pero no limitándose a bibliotecas, archivos, museos, investigadores del mundo académico, industria, organizaciones gubernamentales de defensa de bibliotecas y museos, organizaciones no gubernamentales y profesionales, y agencias federales, a aportar sus opiniones. No es necesario responder a todos los temas o preguntas.