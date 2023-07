La relación entre las editoriales universitarias, los proveedores de libros electrónicos y las bibliotecas universitarias: un análisis de la teoría de plataformas.

Zhang, M., & Eschenfelder, K. (2023). The relationship between university presses, e-book vendors, and academic libraries: A platform theory analysis. Journal of Librarianship and Information Science, 0(0). https://doi.org/10.1177/09610006231185883



Las editoriales universitarias son proveedores importantes de contenido en el mercado de los libros electrónicos académicos, especialmente en las áreas de humanidades y ciencias sociales (HSS). Desempeñan un papel crucial en la producción y distribución de nuevos conocimientos y cultura. En este estudio se investigan las relaciones entre las editoriales, las bibliotecas universitarias y los proveedores de libros electrónicos. Se examina la percepción que tienen las editoriales universitarias de las bibliotecas y proveedores de libros electrónicos, así como la percepción que tienen de sí mismas y de la comunidad de editoriales universitarias.

Los resultados se obtuvieron a través de entrevistas individuales realizadas a 19 participantes de 18 editoriales universitarias diferentes de Estados Unidos durante el período 2020-2021. Se observó una estructura de mercado para los libros electrónicos de HSS, en la cual la mayoría de las editoriales se mostraban satisfechas con los cuatro principales proveedores de libros electrónicos, que incluyen a Project MUSE, EBSCO, ProQuest y JSTOR. Además, carecían de incentivos fuertes para buscar nuevos proveedores de libros electrónicos.

Posteriormente, se exploró por qué el mercado está dominado por los Cuatro Grandes proveedores mediante una perspectiva teórica desarrollada en la literatura sobre plataformas. Además, se examinaron los factores que contribuyen a la falta de comunicación entre las editoriales y las bibliotecas universitarias en relación con la distribución de libros electrónicos.