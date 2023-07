Guía para el uso de ChatGPT en la enseñanza y el aprendizaje

Guide for ChatGPT usage in teaching and learning. University of Pretoria, 2023

Esta guía, elaborada con la ayuda de ChatGPT, tiene como objetivo ofrecer consejos prácticos a profesores y estudiantes para maximizar los beneficios y el uso ético de ChatGPT. y estudiantes para maximizar los beneficios y el uso ético de ChatGPT.

ChatGPT intensificó la conversación sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en la Educación Superior cuando se activó en noviembre de 2022. Alteró el statu quo de la enseñanza superior cuando cuando los estudiantes empezaron a utilizarlo para escribir sus redacciones. ChatGPT es un potente modelo (LLM) que imita la conversación humana. Los grandes modelos lingüísticos han demostrado resultados impresionantes en la identificación de patrones lingüísticos y la predicción de palabras contextuales. ChatGPT sobresale en la generación de respuestas textuales coherentes y relevantes con una entrada mínima del usuario. del usuario. Aprovechando su amplia base de datos de patrones lingüísticos entrenados, ChatGPT puede proporcionar respuestas textuales generadas que reflejan con precisión el contexto de la entrada del usuario. Estos tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) generativa pueden ser útiles para académicos y estudiantes, proporcionar experiencias de aprendizaje personalizadas y adaptables, mejorar el compromiso de los estudiantes y y reducir la carga de educadores y administradores. Sin embargo, estos trastornos también han han llevado a los educadores a reconsiderar su enseñanza, sus planes de estudio y su evaluación. Es esencial Es esencial evaluar cuidadosamente las ventajas y limitaciones de estas tecnologías de IA, incluidos los posibles problemas éticos, y adaptar las estrategias pedagógicas a las necesidades de los alumnos. posibles problemas éticos, y adaptar las estrategias pedagógicas para que se ajusten al cambiante panorama de la tecnología educativa. tecnología educativa