Ideología Maker: los makerspaces, la mentalidad creadora y el movimiento creador

Hepp, Andreas, y Anne Schmitz. «Afterlives of the California Ideology| Local Ambivalences Toward the Maker Ideology: Makerspaces, the Maker Mindset, and the Maker Movement». International Journal of Communication 17, n.o 0 (22 de junio de 2023): 21. https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/19628.



En el centro del movimiento globalizado Maker se encuentran la «mentalidad Maker» y los conceptos de una «nueva revolución industrial». Estos elementos encarnan aspectos de la ideología californiana en una conversación en curso, aunque asimétrica, entre la élite organizativa estadounidense y los Makerspaces locales.

Este artículo se adentra en estas dinámicas a través de una etnografía mediática llevada a cabo en cuatro Makerspaces ubicados en Berlín y Londres. En primer lugar, se examina en qué medida la ideología Maker proporciona un marco discursivo para la creación de los Makerspaces locales. A continuación, se analizan las referencias informales que se hacen a la ideología Maker. Por último, se reflexiona sobre cómo se apropia la ideología Maker en el ámbito local. Todo esto da lugar a lo que se conoce como ambivalencias locales hacia la ideología Maker: los espacios locales se refieren críticamente al movimiento Maker más amplio, y es a través de esta crítica que se incorporan partes de la ideología californiana.

En resumen, este artículo profundiza en las interacciones entre la mentalidad Maker y los imaginarios de una nueva revolución industrial, explorando cómo se manifiestan en los Makerspaces de Berlín y Londres. Se analizan las tensiones entre la ideología Maker global y las perspectivas locales, lo que contribuye a una comprensión más completa de las ambivalencias y apropiaciones que existen en torno al movimiento Maker en diferentes contextos.