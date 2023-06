Encuesta sobre tendencias y estadísticas de las bibliotecas universitarias (ACRL)

Highlights From the Just Released Association of College and Research Libraries (ACRL) 2022 Academic Library Trends and Statistics Survey, 2023

Texto completo

La Association of College and Research Libraries (ACRL) anuncia que ya están disponibles los resultados de la encuesta 2022 Academic Library Trends and Statistics. Se trata de la mayor encuesta de bibliotecas universitarias de Estados Unidos, que ofrece uno de los retratos más completos del impacto de las bibliotecas académicas.

La encuesta de 2022 incluye datos sobre bibliotecas universitarias de todo tipo (bibliotecas de colegios comunitarios, institutos y universidades) en cinco categorías principales: personal, gastos, colecciones, servicios bibliotecarios y las preguntas de tendencias de 2022 sobre servicios bibliotecarios post-COVID y tendencias en el lugar de trabajo.

Entre las principales conclusiones figuran:

De las bibliotecas que han intentado contratar a nuevos empleados en el último año, el 56% afirma que el número de personal es menor que antes de la llegada de Covid, mientras que sólo el 30% afirma que es igual o mayor.

El 60,7% de los empleados de bibliotecas tienen la opción de trabajar a distancia en alguna capacidad, ya sea a tiempo completo, híbrido, una semana de trabajo comprimida u horas y ubicaciones flexibles.

Desde 2017, el número promedio de títulos de libros digitales/electrónicos en las colecciones de las bibliotecas ha cambiado de 315,213 a 619,805, un aumento del 96,6%.

El número medio de bibliotecas se ha mantenido estable en los últimos tres años. Tanto en 2020 como en 2021 la media fue de 11, mientras que la media de 2022 es de 12.

ACRL invitó a 3.397 bibliotecas universitarias (principalmente en los EE.UU.) a participar en la encuesta de 2022. En total, 1.509 instituciones completaron la encuesta, lo que supone una tasa de respuesta del 44,4%.