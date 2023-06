¿Cómo citar a ChatGPT?

Para citar ChatGPT en tu trabajo, puedes seguir las pautas de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA) y adaptar la información a los detalles específicos.

Otra cosa es que se pueda o deba citar una fuente como ChatGPT, ya que algunas de las recomendaciones consideran que nos se puede citar, ya que no es ningún autor definido. Cambridge University Press que publicó los principios de política de ética en la investigación con IA, prohíbe tratarla como «autora» de artículos y libros académicos ya que no puede rendir cuentas ante un conflicto de intereses delante de un tribunal, por no ser ninguna entidad jurídica. Y que la IA debe declararse y explicarse claramente en publicaciones como los trabajos de investigación, al igual que hacen los académicos con otros programas informáticos, herramientas y metodologías en el apartado dedicado a estas dentro del artículo especificando claramente para que fue utilizada y con que fines. Tambien COPE: Committee on Publication Ethics incide en esta cuestión, cuando dice «Las herramientas de IA no pueden cumplir los requisitos de autoría, ya que no pueden asumir la responsabilidad del trabajo presentado. Como entidades no jurídicas, no pueden afirmar la presencia o ausencia de conflictos de intereses ni gestionar los derechos de autor y los acuerdos de licencia.»

Pero si se citta, según las pautas de American Psychological Association (APA), se sugiere el siguiente formato para citar ChatGPT:

Autor o entidad responsable: Si no hay un autor específico mencionado, puedes utilizar «OpenAI» como entidad responsable.

Fecha de publicación: Incluye la fecha de la interacción o la fecha en que accediste al contenido.

Título de la publicación o descripción: Utiliza el título «ChatGPT» o una descripción que identifique claramente el contenido como una interacción con el modelo de lenguaje ChatGPT.

[Mensaje de chat]: Incluye esta etiqueta para indicar que se trata de un mensaje de chat.

Recuperado de [URL]: Proporciona la URL completa y actualizada donde se encuentra el contenido.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo podría verse la cita en formato APA:

Nombre del autor (año, mes día). Título de la publicación o descripción [Mensaje de chat]. Recuperado de [URL]

OpenAI. (2023). ChatGPT (Mar 14 version) [Large language model]. https://chat.openai.com/chat

CITA REAL

ChatGPT. (2023, Jan. 13, 19:19 GMT). Prompt: Budget for a 3 member family based in Zurich for 2023. ChatGPT Jan. 9 Version. https://chat.openai.com/chat/ff75c484-3417-4149-9264-d011d456dad3

