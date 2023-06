El trabajo del conocimiento y el papel de la enseñanza superior en la era de la IA

Impact of Social Sciences. «Knowledge Work and the Role of Higher Education in an AI Era», 2 de junio de 2023. https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2023/06/02/knowledge-work-and-the-role-of-higher-education-in-an-ai-era/.

A medida que la inteligencia artificial se entremezcla cada vez más con distintas formas de trabajo del conocimiento, Bert Verhoeven y Vishal Rana debaten cómo puede adaptarse la enseñanza superior para satisfacer las necesidades de un mercado laboral cambiante. Señalando los límites de las formas tradicionales de examen en la enseñanza superior y las ventajas del estudio en la práctica y la evaluación auténtica, sostienen que la enseñanza superior puede reconfigurarse de forma que se haga hincapié en más y mejores competencias que en la retención de conocimientos.

El consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, expresó recientemente su preocupación durante una mesa redonda con senadores estadounidenses sobre el impacto potencial de los grandes modelos lingüísticos (LLM), como ChatGPT, BingChat y Bard, en las carreras de los trabajadores del conocimiento en todo el mundo. Estos modelos lingüísticos avanzados han demostrado notables capacidades en diversos ámbitos, como el almacenamiento de datos, las respuestas a consultas, la generación de ensayos, informes, documentos académicos, políticas, estrategias, documentación jurídica e incluso codificación. Estas competencias encapsulan la pericia de los trabajadores del conocimiento de todo el mundo.

A medida que las tecnologías de la IA siguen transformando nuestro mundo, resulta crucial reevaluar nuestros planes de estudios, metodologías pedagógicas y enfoques de evaluación. El objetivo es preparar adecuadamente a los estudiantes para un panorama en rápida evolución. La aparición de los LLM plantea la necesidad de un pensamiento crítico y de adaptación en la educación para garantizar que los estudiantes desarrollen habilidades que complementen y aumenten las capacidades de la IA en lugar de verse eclipsados por ellas.

En este contexto, el plan de estudios debería hacer hincapié en habilidades como la creatividad, la resolución de problemas, el análisis crítico y la toma de decisiones éticas. En lugar de centrarse únicamente en la memorización y el recuerdo de información, los educadores deben fomentar la capacidad de los alumnos para pensar de forma crítica y aplicar los conocimientos a situaciones del mundo real. Esto implica fomentar la colaboración, la comunicación y los enfoques interdisciplinarios para la resolución de problemas.

Las metodologías pedagógicas deben evolucionar para incorporar el aprendizaje basado en proyectos, en el que los alumnos participan en actividades prácticas que fomentan la creatividad, la innovación y la resolución de problemas complejos. Estos enfoques fomentan el desarrollo de habilidades que la IA no puede reproducir fácilmente, como la inteligencia emocional, la empatía, la adaptabilidad y el liderazgo.

Además, los enfoques de evaluación deben ir más allá de los exámenes tradicionales y las pruebas estandarizadas. La evaluación de las capacidades de los estudiantes para aplicar conocimientos, pensar de forma crítica y colaborar puede lograrse mediante una combinación de evaluaciones de proyectos, presentaciones, simulaciones y otras formas de evaluación auténtica. Este cambio permite a los educadores calibrar el desarrollo holístico de los estudiantes y su preparación para prosperar en un panorama profesional cambiante.

Reimaginando nuestro plan de estudios, la pedagogía y las evaluaciones, podemos garantizar que los estudiantes están equipados con las habilidades y atributos necesarios para prosperar en un mundo en el que las tecnologías de IA desempeñan un papel cada vez más destacado. El objetivo es capacitar a las personas para trabajar junto a los sistemas de IA, aprovechando sus capacidades humanas únicas para crear, innovar y contribuir de forma significativa a la sociedad.