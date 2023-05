Resultados de la investigación sobre el proyecto de creación de una red nacional de ayuda para la búsqueda de documentos de archivo

Weber, Chela Scott, Lynn Silipigni Connaway, Brooke Doyle, Lesley A. Langa, Merrilee Proffitt, Bruce Washburn, y Itza A. Carbajal. «Summary of Research: Findings from the Building a National Archival Finding Aid Network Project», 30 de mayo de 2023.

Entre 2020 y 2023, OCLC fue socio de Building a National Finding Aid Network (NAFAN) (Creación de una red nacional de ayuda para la búsqueda de archivos), un proyecto de investigación y demostración respaldado por el IMLS para sentar las bases de una red nacional de ayuda para la búsqueda de archivos a fin de abordar la incoherencia e inequidad del panorama actual de identificación de archivos (LG-246349-OLS-20). El proyecto fue dirigido por la Biblioteca Digital de California (CDL), con socios de OCLC, la Biblioteca de la Universidad de Virginia, Shift Collective y Chain Bridge Group.

OCLC dirigió la investigación para el proyecto, llevando a cabo una investigación de las necesidades tanto de los usuarios finales como de los contribuyentes en relación con las asignaciones de ayudas para la búsqueda, y una evaluación de la calidad y coherencia de los datos de ayudas para la búsqueda codificados en EAD existentes de los agregadores de archivos regionales.

Los resultados de NAFAN representan un esfuerzo de investigación sin precedentes al servicio de la comunidad archivística. Esta investigación proporciona valiosos conocimientos que pueden ser utilizados por el proyecto NAFAN e informar a otros proyectos al servicio de los investigadores y archiveros de archivos, de aquellos que deseen aprovechar los datos descriptivos de los archivos y de los investigadores de archivos y usuarios de archivos para explorar nuevas vías de investigación para sus propias investigaciones.