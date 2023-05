Herramientas gratuitas para detectar tesis, trabajos de investigación, tareas, documentación y blogs generados por modelos de IA. ChatGPT, GPT-4, Bard y Claude

«Top 10 Tools for Detecting ChatGPT, GPT-4, Bard, and Claude». KDnuggets (blog). Accedido 30 de mayo de 2023. https://www.kdnuggets.com/top-10-tools-for-detecting-chatgpt-gpt-4-bard-and-claude.html.

Vivimos en una época de auge de la inteligencia artificial (IA), en la que cada semana aparecen nuevos modelos lingüísticos de gran tamaño (LLM) que pueden escribir como los humanos. Estos modelos pueden generar contenidos muy creativos y, por desgracia, algunos estudiantes y profesionales los utilizan indebidamente para plagiar.

Como resultado, las herramientas de detección de IA se han convertido en algo esencial en todas las aulas, lugares de trabajo e institutos de investigación. Todas las herramientas mencionadas en este blog son gratuitas, y algunas de ellas incluso vienen con extensiones de Chrome para que puedas detectar contenidos sobre la marcha.

GPTZero

GPTZero se ha mejorado significativamente. Ahora es muy preciso, fácil de usar e incluye una extensión para Chrome. Puede utilizarlo para detectar una amplia gama de texto generado por IA, incluido el texto de los últimos modelos como Bard (PalM 2), ChatGPT, GPT-4 y otros modelos de código abierto. Además, es rápido y resalta el texto generado para facilitar su identificación.

OpenAI AI Text Classifier

AI Text Classifier de OpenAI es muy preciso, pero no proporciona información adicional sobre el contenido. Funciona para New Bard, ChatGPT, GPT-4 y otros modelos basados en LLaMA.

CopyLeaks

CopyLeaks. Es un verificador de plagio rápido y preciso que viene con una simple extensión de Chrome. Incluso puedes pasar el ratón sobre el texto resaltado para comprobar la popularidad de la IA. Puede detectar Bard, ChatGPT, GPT-4 y otros grandes modelos lingüísticos (LLM).

Typeset

Academic AI Detector es un poco diferente de las otras herramientas mencionadas. Es muy preciso, pero se diseñó específicamente para detectar contenido académico en PDF. No hay opción de copiar y pegar por el momento, pero el equipo técnico está trabajando para añadir esa característica. Puedes cargar cualquier tipo de trabajo académico como PDF y Typeset generará resultados. Typeset detecta contenido generado por Bard, ChatGPT y HuggingChat, y lo ha detectado todo con precisión.

Moderación de Hive

La detección de contenidos generados por AI Generative Content Detection a veces identifica erróneamente contenidos generados por humanos como IA. Para garantizar resultados fiables, es aconsejable disponer de una herramienta de respaldo cuando se utilice como recurso principal. Además, ofrece la capacidad de detectar imágenes generadas por IA de plataformas como DALL-E, Midjourney y Stable Diffusion.

Content at Scale

AI Content Detector de Content at Scale es fácil de usar y produce informes bastante precisos sobre predictibilidad, probabilidad y patrón. Funciona con todo tipo de modelos lingüísticos de gran tamaño (LLM) más recientes y destaca el contenido en función de la probabilidad variable de que la IA genere trabajo…

Hello Simple AI

ChatGPT Detector de Hello Simple AI es una herramienta gratuita y de código abierto que puede utilizarse para detectar texto generado por ChatGPT. Está alojada en Hugging Face Spaces y proporciona resultados rápidos y bastante precisos. El detector no es tan preciso como OpenAI AI Text Classifier, pero proporciona dos métricas (GLTR y probabilidad PPL) que pueden ayudar a determinar si el contenido está generado por IA o no.

OpenAI Detector

OpenAI Detector es una herramienta gratuita y de código abierto que puede utilizarse para detectar texto generado por el modelo de lenguaje GPT de OpenAI. Está alojado en Hugging Face Spaces y proporciona resultados rápidos. Sin embargo, el detector puede ser muy impreciso, especialmente cuando se trata de detectar versiones más recientes de los modelos de OpenAI y otros modelos de lenguaje de gran tamaño de código abierto.

AI Detector

AI Detector es una herramienta bastante precisa que puede utilizarse para detectar texto generado por ChatGPT, Bard y otras versiones antiguas de grandes modelos lingüísticos (LLM). Sin embargo, no es capaz de detectar versiones más recientes de LLM. Esto se debe a que funciona analizando la sintaxis y la semántica del texto, y los LLM más recientes son mejores generando texto que no se distingue del texto escrito por humanos.

Writer.com

El Detector de Contenido AI de Writer se presenta como la opción menos precisa con una limitación de 1500 caracteres. Sirve como solución alternativa cuando otras herramientas no están disponibles o son ineficaces.