«Hasta el anochecer, decido matar el tiempo en una biblioteca. Había averiguado de antemano qué bibliotecas había en los alrededores de Takamatsu. Desde pequeño, yo siempre he matado las horas en las salas de lectura de las bibliotecas. No son muchos los sitios adonde puede ir un niño pequeño que no quiera volver a su casa. No le está permitido entrar en las cafeterías, tampoco en los cines. Únicamente le quedan las bibliotecas. No hay que pagar entrada y, aunque vaya solo, no le dicen nada.»

Haruki Murakami. «Kafka en la orilla»

Kafka Tamura es el protagonista de la novela «Kafka en la orilla» . Escapó de la casa donde vivía con su padre el día en que cumplió 15 años porque estaba atormentado por la maldición que le hizo su padre de que mataría a su padre y tendría sexo con su madre y su hermana. Y se refugia en la biblioteca, el único sitio al que puede ir un niño, sin que le pregunten que a donde va. Kafka Tamura, en su búsqueda de independencia, se refugia en una pequeña biblioteca en Takamatsu, donde conoce a Oshima, un bibliotecario transgénero que se convierte en su guía y confidente. Kafka también se encuentra con Sakura, una enigmática chica de su edad, por quien siente una atracción inmediata. Mientras tanto, Nakata, quien tiene dificultades para leer y escribir debido a un evento traumático de su pasado, comienza un viaje para encontrar a un famoso autor desaparecido.