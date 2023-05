El poder curativo de los libros y las bibliotecas

Letters. «The Healing Power of Books and Libraries». The Guardian, 7 de septiembre de 2020, sec. Books. https://www.theguardian.com/books/2020/sep/07/the-healing-power-of-books-and-libraries.

Las bibliotecas son un recurso profundo que puede utilizar la biblioterapia para ayudar a las personas con una salud mental frágil, escribe John Duffy

Como uno de los biblioterapeutas que puso en marcha el proyecto de Kirklees, apoyado por Ann Cleeves y mencionado en la editorial de The Guardian view on book therapy: an old idea finds new life (4 de septiembre), apoyo lo que se dice sobre la eficacia de este tipo de programas. Anteriormente desarrollé una larga carrera en el ámbito social y comunitario, y me sentí muy útil como biblioterapeuta.

Batley es una de las tres bibliotecas de Kirklees (West Yorkshire) que ofrecen lecturas guiadas y debates de ficción en grupo como terapia adicional a cualquier medicación o ayuda psiquiátrica. El ayuntamiento de Kirklees creó el programa Reading and You Scheme (Rays) en colaboración con los entonces grupos locales de atención primaria de salud, pero aunque algunas personas acuden por sugerencia de un médico de cabecera, una enfermera psiquiátrica comunitaria (CPN) o un trabajador social, está abierto a cualquiera.

Lo que aprendimos es que no hay ningún libro o autor del que se pueda decir con certeza que va a ayudar con un problema concreto, como la depresión o la ansiedad. Las respuestas de la gente a un mismo poema, relato o autor son tan variadas como lo son los seres humanos. Lo que se necesita es una amplia variedad de libros que los aficionados a la lectura pongan a disposición de la gente, y eso significa trabajadores de las bibliotecas.

También inventamos Bookchat, un grupo informal de debate sobre libros y autores. En lugar de una terapia que hiciera a las personas con problemas de salud mental aptas para integrarse en la sociedad en general, creamos algo que parecía tan divertido que otros usuarios de la biblioteca preguntaban si podían participar.

Pagará al NHS, a las autoridades locales y a las organizaciones voluntarias de apoyo para que vean nuestras bibliotecas como un recurso profundo que puede utilizar la biblioterapia para ayudar a las personas con una salud mental frágil, a sus cuidadores y a los trabajadores de apoyo con el gran don de la escritura imaginativa.



John Duffy

Huddersfield, West Yorkshire