¿Cómo es la nueva Experiencia Generativa de Búsqueda con Inteligencia Artificial de Google?

Schwartz, Barry. «Here’s What Google’s New AI Search Generative Experience Will Look Like». MarTech, 10 de mayo de 2023. https://martech.org/heres-what-the-new-google-search-generative-ai-experience-will-look-like/.

Ver documento

Cuando ChatGPT llegó el otoño pasado, empezó a cumplir la misión de Google – «organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil»- mejor, a veces, que el propio Google. (El problema, por supuesto, era su molesto hábito de inventarse cosas). Reformaba la información de los sitios web en lugar de limitarse a enviar a la gente a ellos. Y a la gente le encantó, convirtiéndose en la aplicación de consumo de más rápido crecimiento de la historia. Después de que OpenAI y su benefactor Microsoft amenazaran la posición de Google con sus experiencias de Inteligencia Artificial generativa, el gigante de las búsquedas tuvo que responder. Y lo ha hecho con fuerza esta semana. Su «Experiencia Generativa de Búsqueda» potenciada por la Inteligencia Artificial aún está en fase de «laboratorio», pero es casi seguro que será su futuro.

La interfaz. Search Generative Experience (SGE) puede mostrar una respuesta generada por IA encima de los listados de resultados de búsqueda. Google etiqueta claramente la respuesta como Generative AI is experimental (La IA generativa es experimental), seguida de una respuesta a tu consulta.

La respuesta aparece en un recuadro. Google cita los sitios web que utilizó para generar la respuesta. Se puede hacer clic en esos sitios para profundizar. También puedes hacer otra pregunta o pulsar el botón de la parte superior derecha para profundizar.

«Verás una instantánea generada por la IA de la información clave que debes tener en cuenta, con enlaces para profundizar», explica Google. Cuando se pulsa el botón de expansión para mostrar una respuesta más profunda, se obtienen respuestas adicionales de la IA generativa.

A lo largo de las respuestas generadas por la IA, Google te ofrece sitios web en estos recuadros con imágenes, para que puedas hacer clic en el sitio web para obtener más información.