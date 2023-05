Los Principios de la IFLA para Responder a los Conflictos Civiles o Militares

The IFLA Principles for Responding to Conflict. The Hague: IFLA, 2023

Texto completo

Los Principios de la IFLA para Responder a los Conflictos tienen por objeto establecer una base para determinar cómo debe reaccionar la IFLA ante situaciones de conflicto civil o militar, en cualquier parte del mundo, que repercutan en las bibliotecas. Pretenden complementar, y no sustituir, a los Principios de Compromiso existentes en torno a las catástrofes (tanto naturales como provocadas por el hombre).

La IFLA condena cualquier conflicto como contrario a los valores y a la labor de las bibliotecas. El conflicto no no sólo dificultan o impiden que las bibliotecas cumplan su misión, sino que son contrarios a los propios valores de la IFLA, que presuponen sociedades pacíficas. los propios valores de la IFLA, que presuponen sociedades pacíficas No juzgamos las razones para entrar en conflicto, sino que subrayar que la agresión violenta no es legítima como medio para alcanzar objetivos. Va contra los principios de la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, de la UNESCO. En tiempos de conflicto, insistimos en que nuestra principal preocupación es el daño a la vida. Sin embargo, también debemos hacer hincapié en los daños irreparables causados a los bienes culturales, incluidas las instituciones y las colecciones. No existe ninguna situación en la que la destrucción de una biblioteca, mediante la sustracción ilícita y/o la destrucción intencionada de sus colecciones, o el daño a a quienes trabajan en las bibliotecas. Por regla general, no responsabilizamos a los individuos de las posiciones de su gobierno. Es contrario a la naturaleza internacional y a la vocación de la IFLA discriminar a alguien por su nacionalidad y consideramos que quienes participan en nuestra trabajo lo hacen a título personal, no nacional. Por el contrario, creemos que la cooperación entre bibliotecarios puede contribuir a una mayor consolidación de la paz. Al mismo tiempo, también esperamos que los miembros de la IFLA (es decir, las instituciones y asociaciones) y los afiliados hagan todos los esfuerzos razonables para respetar los valores de la IFLA. Cuando existan pruebas claras de que los propios miembros o afiliados han incumplido, a sabiendas y por decisión propia, estos valores, consideraremos que se ha producido una infracción de los mismos. estos valores, consideraremos la posibilidad de suspenderlos o retirarlos de la asociación. Del mismo modo, los voluntarios cuyas acciones vayan en contra de estos valores de manera similar pueden enfrentarse a consecuencias en consonancia con las normas de la IFLA. de manera similar, pueden sufrir consecuencias en línea con los procedimientos disciplinarios más amplios de la IFLA. A la hora de determinar si la IFLA se pronuncia sobre un conflicto en un país o región, tenemos en cuenta la magnitud del conflicto, así como los posibles beneficios o perjuicios de cualquier decisión para los bibliotecarios. No discriminamos en nuestro enfoque por geografía. Por desgracia, los conflictos siguen siendo una característica habitual de la vida humana, y no es posible reaccionar ante todos los incidentes. posible reaccionar ante cada incidente. Actuamos en el momento oportuno, tras considerar las pruebas disponibles de fuentes fidedignas. las pruebas disponibles de fuentes fidedignas. Dentro de los límites de nuestros recursos, proporcionaremos apoyo a las bibliotecas y a los trabajadores de las bibliotecas y de la información afectados por conflictos, de acuerdo con los Principios de Compromiso de la IFLA. Invitamos a los miembros a compartir con nosotros pruebas validadas sobre el impacto de los conflictos en las bibliotecas, su personal y sus colecciones, con el fin de que podamos reunir recursos de nuestras redes y comprometer a instituciones internacionales como la UNESCO en la prestación de ayuda a las bibliotecas.

Aprobado por la Junta de Gobierno de la IFLA en su reunión del 27 de febrero de 2023.