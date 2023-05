Errores de ChatGPT: Por qué ocurren y cómo solucionarlos

Drapkin, A. (2023, abril 28). ChatGPT Errors: Why They Happen and How to Fix Them. Tech.Co. https://tech.co/news/chatgpt-errors-how-to-fix-them

ChatGPT está a menudo al límite de su capacidad y no siempre funciona completamente a la perfección. Esto es lo que debes hacer si tienes problemas.

ChatGPT ha arrasado en todo el mundo. Pero, por desgracia, ser el chatbot más utilizado del mundo no es coser y cantar. Los mensajes de error de ChatGPT se producen cuando las cosas no van del todo bien, y parecen aumentar en regularidad cuando muchos usuarios están utilizando ChatGPT simultáneamente.

Aunque hay muchas alternativas viables a ChatGPT, vale la pena tomarse el tiempo necesario para solucionar los problemas más comunes de ChatGPT. Muchos problemas con ChatGPT pueden resolverse fácilmente siguiendo unos sencillos pasos.

Esta guía cubre todo lo que necesitas saber sobre los problemas comunes de ChatGPT a los que se enfrentan los usuarios en 2023 – algunos de los cuales puede que ya hayas encontrado antes. También se dan instrucciones detallando cómo solucionarlos rápidamente, así que esperamos que no te quedes atascado durante mucho tiempo.

Los errores de red de ChatGPT

Los errores de red de ChatGPT se producen a veces cuando los usuarios piden a ChatGPT que proporcione respuestas multifacéticas, largas o complejas. Cómo solucionar el error de red ChatGPT

Comprueba tu conexión a Internet.

Divide su solicitud en sub-solicitudes más pequeñas.

Limite las respuestas de ChatGPT.

Pide cosas «en no más de 100 palabras/cuatro líneas»,

Mensaje de error en el cuerpo del mensaje de ChatGPT

Un error en el flujo del cuerpo se produce cuando ChatGPT ha intentado formular una respuesta, pero algo ha perjudicado o interferido en su proceso de generación de respuestas.

Cómo solucionar el mensaje de error ChatGPT en el cuerpo del mensaje- Además de probar tu propia conexión de red y borrar la memoria caché, aquí tienes algunas cosas que puedes intentar para que desaparezca el mensaje de error.

Crear un nuevo chat dentro de ChatGPT

Ajusta la longitud de sus peticiones

Ajusta la sintaxis de tu código y los argumentos de entrada

Error interno del servidor de ChatGPT

Si has estado utilizando ChatGPT durante un tiempo, lo más probable es que hayas recibido el mensaje de «error interno del servidor» al menos una vez. Los errores internos del servidor pueden ocurrir por varias razones. ChatGPT simplemente puede no tener suficiente almacenamiento o memoria para manejar el número de usuarios concurrentes de los que está recibiendo avisos, por ejemplo.

Cómo solucionar el error interno del servidor ChatGPT

Actualice su navegador.

Borra las cookies de tu navegador.

Utiliza otro navegador.

Vuelve a iniciar sesión en tu cuenta de OpenAI.

ChatGPT Error 1020: Acceso Denegado

El código de error 1020 es un código de error HTTP que le informa de que el sitio web que está intentando visitar ha bloqueado su dirección de protocolo de Internet (IP). Si ves este código, tu dirección IP ha sido marcada por el sistema de seguridad de Cloudflare, utilizado por OpenAI para proteger su sitio web.