Cómo el podcasting académico puede cambiar el mundo académico y su relación con la sociedad: conversación y guía

Cox, Michael, Hannah L. Harrison, Stefan Partelow, Steven Curtis, Stephen R. Elser, Courtney Hammond Wagner, Robert Hobbins, et al. «How academic podcasting can change academia and its relationship with society: A conversation and guide». Frontiers in Communication 8 (2023). https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomm.2023.1090112.

En este artículo exploramos el potencial del podcasting académico para lograr un cambio positivo dentro del mundo académico y entre éste y la sociedad. Partiendo del concepto de «espacios vitales epistémicos», nos planteamos cómo el podcasting puede cambiar la forma en que evaluamos qué es el conocimiento legítimo y los métodos para la producción de conocimiento, quién tiene acceso a qué privilegios y poder, la naturaleza de nuestras conexiones dentro del mundo académico y con otros socios, y cómo experimentamos las limitaciones y oportunidades del espacio y el tiempo. Concluimos ofreciendo una guía para quienes deseen desarrollar sus propios proyectos de podcasting académico y debatimos las posibilidades de que el podcasting se formalice como una producción académica mayoritaria.