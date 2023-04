Cultura y sostenibilidad: exploración de la estabilidad y la transformación con el marco de las culturas

Stephenson, J. (2023). Culture and Sustainability: Exploring Stability and Transformation with the Cultures Framework. Springer Nature, 2023.

Este libro de acceso abierto aporta una perspectiva cultural y un marco analítico distintivo al problema de la transición hacia un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. El mundo se enfrenta a un obstáculo aparentemente imposible: alterar radicalmente los sistemas sociales, económicos y tecnológicos establecidos desde hace tiempo para vivir dentro de los límites biofísicos del planeta, garantizando al mismo tiempo una transición justa y duradera. La premisa general de este libro es que esto no puede lograrse sin un cambio cultural generalizado. A menudo se utiliza retóricamente la expresión «necesitamos un cambio de cultura», pero ¿qué significa realmente? Stephenson comienza explorando la elusividad de la cultura, describiendo sus interpretaciones divergentes antes de identificar las características básicas de la cultura que son comunes a la mayoría de las definiciones. Estas características forman el núcleo del marco de las culturas, un enfoque ampliamente probado para estudiar los vínculos entre la cultura y los resultados de la sostenibilidad. El marco hace de la cultura un concepto accesible que puede aplicarse analíticamente a casi cualquier problema de sostenibilidad. Con numerosos ejemplos de todo el mundo, Stephenson ilustra cómo la estabilidad, la flexibilidad y la transformación culturales desempeñan un papel en la transición hacia la sostenibilidad. La autora guía al lector en el uso del marco de las culturas para el desarrollo de políticas y para sustentar la investigación llevada a cabo por individuos o por equipos multidisciplinares. Cultura y sostenibilidad, escrito de forma clara y atractiva, es una lectura esencial para académicos, estudiantes, responsables políticos y cualquier persona interesada en un futuro sostenible.