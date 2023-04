Un nuevo preprint explora la reutilización de datos y las citas

New preprint explores tracing data reuse and citations. (2023, abril 20). Scholarly Communications Lab | ScholCommLab. https://www.scholcommlab.ca/2023/04/20/new-preprint-explores-tracing-data-reuse-and-citations/

En nuestra era digital, no cabe duda de que los científicos comparten y reutilizan datos abiertos. Sin embargo, sigue sin estar claro hasta qué punto están extendidas las prácticas de reutilización y citación de datos en las disciplinas académicas, y por qué los científicos citan -o no- datos en sus trabajos de investigación.

Las citas de datos, o citas en listas de referencias a datos, se consideran cada vez más un medio importante para rastrear la reutilización de datos e incentivar su puesta en común. Aunque las diferencias disciplinarias en las prácticas de citación de datos han sido bien documentadas mediante enfoques cienciométricos, aún no sabemos hasta qué punto son representativas dentro de las disciplinas. Tampoco conocemos aún las motivaciones de los investigadores para citar -o no citar- datos en sus trabajos académicos. Se presentan aquí los resultados de la mayor encuesta conocida (n=2.492) para investigar explícitamente las prácticas de citación de datos, preferencias y motivaciones, utilizando una muestra representativa de autores académicos por disciplina, tal y como está representada en la Web of Science (WoS). Presentamos los resultados sobre las prácticas y motivaciones actuales de los investigadores para reutilizar y citar datos y también examinamos sus preferencias sobre cómo les gustaría que se citaran sus propios datos. Concluimos analizando los patrones disciplinarios en dos grandes grupos, centrándonos en los patrones de las ciencias sociales y las humanidades, y consideramos las implicaciones de nuestros resultados para el seguimiento y la recompensa de la puesta en común y la reutilización de datos.

¿Qué motiva a los investigadores que citan datos a hacerlo? En toda la muestra, la mayoría de las razones podrían interpretarse como motivaciones que reflejan la práctica «ideal» de la investigación (por ejemplo, mostrar una deuda intelectual), ayudar a otros a encontrar datos o apoyar la validez de las afirmaciones de su investigación. Pocos encuestados indicaron que los factores externos, es decir, que las revistas o los editores les aconsejaran hacerlo, fueran un factor motivador en su decisión de citar datos.

Sin embargo, se encuentran algunas diferencias disciplinarias significativas en esta cuestión. Por ejemplo, los investigadores de ciencias sociales y humanidades (SHH) indicaron que citaban datos para reconocer la deuda intelectual con más frecuencia de lo esperado. Una posible explicación de este hecho podría estar vinculada a los fines comunes para los que nuestros encuestados de las SSH reutilizan los datos (por ejemplo, servir de base para un nuevo estudio o integrar fuentes para construir un argumento).