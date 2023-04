Retirada de la financiación de las bibliotecas públicas: La guerra de los republicanos contra la lectura se vuelve nuclear

Marcotte, Amanda. 2023. «GOP Book-Banning Morphs into a New Goal: Defunding Libraries». Salon. 13 de abril de 2023.

En una muestra de lo desquiciada que se ha vuelto la guerra republicana contra los libros, los conservadores de Texas han decidido que cualquier cosa es «pornografía». En un intercambio de mensajes de texto entre dos defensores de la prohibición de libros en Llano, Texas, uno escribió que sería mejor «cerrar la biblioteca» que «¡volver a poner el porno en la sección infantil!» Entre los libros que su grupo considera «porno» figuran: «Larry the Farting Leprechaun,» «My Butt is So Noisy!» y «Gary the Goose and His Gas on the Loose.». Otros materiales que los conservadores determinaron que eran materiales sexualmente explícitos destinados a despertar deseos libidinosos incluyen «They Called Themselves the K.K.K.: The Birth of an American Terrorist Group«, de la escritora de historia Susan Campbell Bartoletti, y las memorias gráficas sobre patinaje sobre hielo de Tillie Walden, «Spinning», ganadoras del premio Eisner. La cuestión más acuciante que nos ocupa es que esta denominación de «porno» para estos libros está siendo utilizada como pretexto por quienes desean cerrar la biblioteca por completo.

Durante meses, el frenesí nacional de prohibición de libros que ha infectado al Partido Republicano se ha cebado con especial venganza en esta pequeña ciudad situada a hora y media en coche de Austin. Todo empezó cuando los funcionarios del condado de Llano, subidos al carro de la prohibición de libros del Partido Republicano, elaboraron una lista de libros que debían retirarse de la biblioteca. Un bibliotecario que se negó a cumplirla fue despedido. Muchos de los libros eran chistes, pero otros eran antirracistas o pro LGBTQ, así como «En la cocina de noche», de Maurice Sendak, que suele ser objeto de críticas por parte de la derecha religiosa por el inocente dibujo del trasero desnudo de un niño. Los vecinos de la zona demandaron con éxito y obligaron a devolver los libros a las estanterías, donde fueron retirados inmediatamente.

Los republicanos que están detrás de la prohibición de libros suelen negar que tengan una agenda más amplia contra la educación o la alfabetización, y afirman que sus objetivos se limitan a mantener un pequeño número de libros fuera del alcance de la gente. Pero hay buenas razones para pensar que el objetivo es mucho mayor: estigmatizar la idea misma de la lectura y la educación. En Florida, las restricciones sobre los libros son tan severas que muchos profesores se han visto obligados a negar a los niños el acceso a cualquier libro, para no entrar en conflicto con la ley de censura… y ahora la manía contra la lectura se está transformando en una campaña para retirar la financiación de las bibliotecas.

En 2019 para el New York Times, la periodista Monica Potts escribió sobre cómo su pequeña comunidad del condado de Van Buren, Arkansas, había entrado en guerra por la existencia de la biblioteca. Esto fue antes de la actual locura por la prohibición de libros, por lo que las fuerzas antibibliotecarias de su comunidad fueron más francas sobre por qué querían que la biblioteca desapareciera: Porque los republicanos creían que era un «despilfarro del dinero de los contribuyentes» proporcionar ese recurso. En sus entrevistas con los residentes, Potts descubrió una profunda hostilidad entre los conservadores hacia la idea misma del aprendizaje y la educación, y un deseo de «mantener fuera a la gente con estudios».

«La gente que no frecuentaba la biblioteca argumentaba que, de todos modos, la comunidad ya no la necesitaba», escribe Potts. «Después de todo, si tienes Internet, puedes conseguir lo que quieras en un día». El delgado pretexto de la «pornografía» siempre ha tenido que ver con esta hostilidad más amplia hacia el concepto mismo de pensar, estudiar y leer. El objetivo final de la política de «elección de escuela» es aplastar el concepto de pensamiento crítico, que tiende a socavar el control autoritario del poder. En conjunto -la guerra del Partido Republicano contra los libros y las bibliotecas- surge una imagen de lo que el Partido Republicano quiere que sean los estadounidenses: descerebrados, analfabetos y sumisos.