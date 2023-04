¿Cómo ChatGPT y otras IA similares cambiarán la educación? A los profesores les preocupan las trampas y la información inexacta

How ChatGPT and similar AI will disrupt education. (2023, abril 12).

«Tenemos que hablar», dice Brett Vogelsinger. Un alumno acababa de pedir que le comentaran una redacción. Un párrafo llamaba la atención. Vogelsinger, profesor de inglés de noveno curso en Doylestown (Pensilvania), se dio cuenta de que el alumno no había escrito él mismo la redacción. Había utilizado ChatGPT.

Esta herramienta de inteligencia artificial, que la empresa OpenAI puso a disposición del público gratuitamente a finales del año pasado, puede responder a sencillas preguntas y generar redacciones e historias. También puede escribir código.

En una semana ya tenía más de un millón de usuarios. A principios de 2023, Microsoft tenía previsto invertir 10.000 millones de dólares en OpenAI, cuyo valor se había cifrado en 29.000 millones de dólares, más del doble que en 2021.

No es de extrañar que otras empresas tecnológicas se hayan apresurado a sacar herramientas competidoras. Anthropic, una empresa de IA fundada por antiguos empleados de OpenAI, está probando un nuevo chatbot llamado Claude. Google lanzó Bard a principios de febrero, y la empresa china de búsquedas Baidu lanzó Ernie Bot en marzo.

Mucha gente ha utilizado ChatGPT por curiosidad o entretenimiento. Pero los estudiantes también pueden utilizarlo para hacer trampas. ChatGPT marca el comienzo de una nueva ola de IA, una ola que está a punto de trastornar la educación.

Cuando el periódico dirigido por estudiantes de la Universidad de Stanford realizó una encuesta entre los alumnos de la universidad, el 17% afirmó haber utilizado ChatGPT en tareas o exámenes a finales de 2022. Algunos admitieron haber presentado los escritos del chatbot como propios. Por ahora, es probable que estos estudiantes y otros se salgan con la suya. Y es que ChatGPT suele hacer un trabajo excelente.

«Puede superar a muchos alumnos de secundaria», afirma Vogelsinger. Podría no haber sabido que su alumno lo había utilizado, de no ser por una cosa: «Copió y pegó el prompt».

La redacción era un trabajo en curso, así que Vogelsinger no lo vio como una trampa. Por el contrario, vio una oportunidad. Ahora, el estudiante y la IA trabajan juntos. ChatGPT está ayudando al alumno a mejorar sus habilidades de redacción e investigación.

A principios de enero, los colegios públicos de Nueva York prohibieron ChatGPT en sus dispositivos y redes. A los educadores les preocupaba que los alumnos que recurrieran a ella no aprendieran a pensar de forma crítica y a resolver problemas. También les preocupaba que las respuestas de la herramienta pudieran no ser precisas o seguras. Muchos otros sistemas escolares de Estados Unidos y de todo el mundo han impuesto prohibiciones similares.

Keith Schwarz, profesor de informática en Stanford, dijo que había «vuelto a los exámenes de lápiz y papel» para que los alumnos no pudieran utilizar ChatGPT, según el Stanford Daily.

Sin embargo, ChatGPT y sus afines también podrían ser un gran servicio para los estudiantes de todo el mundo. Al igual que las calculadoras para las matemáticas o Google para los hechos, la IA puede hacer mucho más rápida una escritura que a menudo lleva tiempo y esfuerzo. Con estas herramientas, cualquiera puede generar frases y párrafos bien formados. ¿Cómo podría cambiar esto nuestra forma de enseñar y aprender?