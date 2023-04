Inteligencia artificial (IA): cómo afrontar el poder tecnológico para dar forma a la trayectoria futura de la IA

“Confronting Tech Power” AI Now Institute Releases, 2023

Texto completo

Este informe destaca una serie de enfoques que, en conjunto, nos permitirán hacer frente al poder tecnológico. Algunos son reformas políticas audaces que subrayan la necesidad de normas claras y frenos estructurales. Otros identifican respuestas políticas populares que, al no abordar de forma significativa las discrepancias de poder, deberían abandonarse. Otras no pertenecen al ámbito tradicional de la política, pero reconocen la importancia de las intervenciones no reguladoras, como la acción colectiva y la organización de los trabajadores, y el papel que la política pública puede desempeñar en el refuerzo de estos esfuerzos. El objetivo es que este informe proporcione una orientación estratégica que sirva de base para el trabajo que tenemos por delante, con una visión de pájaro de las muchas palancas que podemos utilizar para dar forma a la trayectoria futura de la IA -y a la industria tecnológica que la respalda- para garantizar que sea el público, y no la industria, a quien sirva esta tecnología.