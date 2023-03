¿Qué hay que saber sobre los Makerspaces?

Mar. 14, Gary Legwold Updated: y 2023. «What To Know About Shared Maker Spaces». Family Handyman (blog), 14 de marzo de 2023. https://www.familyhandyman.com/article/maker-spaces/.

El concepto básico de compartir herramientas y espacio de trabajo y conocimientos: Lo mejor es que los espacios maker son comunitarios. Y en ellos se da un esfuerzo por crear un ambiente amistoso sonde no ‘no hay malas preguntas’. La misión es trabajar juntos para aprender, colaborar y compartir». Esencialmente son una cooperativa de bricolaje, que permiten el acceso asequible a herramientas, espacio y conocimientos para hacer casi cualquier cosa que quieras fabricar. Si quieres hacer una mesa pero no sabes cómo, un makerspace puede guiarte de principio a fin.

¿Qué ofrecen los Makerspaces? Hay todo tipo de makerspaces para aficionados, estudiantes, inventores y emprendedores, según Makerspaces.com. En ellos se puede trabajar la madera, fabricar metal, imprimir en 3D, cortar con láser, serigrafiar, electrónica, robótica, costura y cualquier otra cosa que interese a los miembros. Requiere orientación y formación para familiarizarse con las herramientas y el equipo.

¿Cuánto cobran los Makerspaces? Algunos dependen de entidades públicas y no cobran membresía a sus miembros, como aquellos dependientes de universidades o bibliotecas, que en todo caso pueden cobrar por los consumibles, pero no por el uso. Otros de carácter privado. Las cuotas varían según el lugar y los servicios ofrecidos (véanse ejemplos más abajo). El coste mensual aproximado suele oscilar entre 25 y 100 dólares. Su cuota más popular es de 100 dólares al mes, pero ofrece una cuota diaria de 25 dólares y una opción de dos días por 50 dólares.

los makerspaces compartidos se están abriendo por todo el mundo a un ritmo vertiginoso. Estos espacios están creciendo en Estados Unidos alrededor de un 60% al año. ¿Cómo se puedes encontrar un Makerspace cerca? Consulta Makerspace Directory, que contiene una lista de ubicaciones en todo el mundo.