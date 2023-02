6 things ChatGPT can’t do (and another 20 it refuses to do). (s. f.). ZDNET. Recuperado 20 de febrero de 2023, de https://www.zdnet.com/article/6-things-chatgpt-cant-do-and-another-20-it-refuses-to-do/

Parece que ChatGPT puede hacer cualquier cosa. Pero no es así. En este artículo, se analizan las muchas cosas que ChatGPT no hará o no puede hacer.

No escribirá sobre nada después de 2021 No predecirá los resultados futuros de eventos deportivos o contiendas políticas No hablará de cuestiones políticas partidistas No hará nada que implique una búsqueda en la web No siempre será preciso No se averiará

Consultas a las que ChatGPT no responde.

Además de los tipos de solicitudes mencionados anteriormente, le pregunté a ChatGPT a qué tipos de consultas estaba programado para no responder. Da esta lista de veinte:

Preguntas que promueven la incitación al odio o la discriminación.

Preguntas que implican actividades ilegales o solicitan consejos ilegales.

Preguntas que promueven la violencia o el daño a uno mismo o a otros.

Preguntas que invaden la privacidad personal o violan los derechos de alguien.

Preguntas diseñadas para acosar, amenazar o intimidar.

Preguntas que contengan blasfemias o lenguaje explícito.

Preguntas sexualmente explícitas u ofensivas.

Preguntas discriminatorias por motivos de raza, sexo, sexualidad o religión.

Preguntas que promuevan o apoyen drogas o sustancias ilegales.

Preguntas que sean spam o irrelevantes para la conversación.

Preguntas que contengan información confidencial o privada.

Preguntas que incluyan consejos financieros o de inversión.

Preguntas que infrinjan las condiciones del servicio o las directrices de la comunidad.

Preguntas sin sentido o incomprensibles.

Preguntas que impliquen ataques personales o insultos.

Preguntas abusivas o acosadoras.

Preguntas que pretendan engañar o inducir a error.

Preguntas que pretendan difamar o dañar la reputación de alguien.

Preguntas que promuevan teorías conspirativas o desinformación.

Preguntas con fines puramente de entretenimiento o de broma, sin ningún valor educativo o informativo».