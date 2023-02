Estadísticas de las bibliotecas universitarias y de investigación de Estados Unidos y Canadá

The Association of Research Libraries (ARL) ARL Statistics 2021, ARL Academic Law Library Statistics 2021, and ARL Academic Health Sciences Library Statistics 2021.The Association of Research Libraries (ARL), 2023

Estas tres publicaciones presentan información que describe las colecciones, la dotación de personal, los gastos y las actividades de servicio de las 125 bibliotecas miembros de la The Association of Research Libraries (ARL) en 2021. De estos 125 miembros, 117 son bibliotecas universitarias (16 en Canadá y 101 en EE.UU.); las 8 restantes son bibliotecas públicas, gubernamentales y de investigación sin ánimo de lucro de EE.UU.. Las publicaciones sobre derecho y ciencias de la salud se centran en las 73 bibliotecas de derecho y las 58 bibliotecas médicas entre los miembros de la Asociación que completaron las encuestas sobre derecho y ciencias de la salud.

Las bibliotecas de la ARL son un subconjunto relativamente pequeño de las bibliotecas de Canadá y Estados Unidos, pero representan una gran parte de los recursos de las bibliotecas universitarias en términos de activos y número de usuarios a los que prestan servicio. Los miembros utilizan estos datos para describir sus operaciones y demostrar cómo los recursos se utilizan correctamente en beneficio de sus comunidades. El gasto total (en dólares estadounidenses) de las 125 bibliotecas miembros en 2021 fue de 4.600 millones de dólares. En el mismo año, 31.372 empleados equivalentes a tiempo completo de las bibliotecas de la ARL realizaron aproximadamente 5 millones de contactos con sus comunidades de usuarios a través de presentaciones en grupo y referencia