cOAlición S confirma el fin de su apoyo financiero a la publicación en acceso abierto bajo acuerdos transformadores después de 2024

Los acuerdos transformadores -incluidos los Acuerdos Transformadores y las Revistas Transformadoras- se desarrollaron para alentar a las revistas de suscripción a realizar la transición al acceso abierto total e inmediato dentro de un plazo definido (31 de diciembre de 2024, como se especifica en la Guía de Implementación del Plan S). Tras considerar detenidamente los resultados de los acuerdos de transformación, la dirección de la Coalición S reafirma que, como principio, sus miembros dejarán de apoyar económicamente estos acuerdos después de 2024.

Excepcionalmente, los financiadores individuales de cOAlición S podrán seguir optando por participar financieramente en Acuerdos Transformativos más allá de 2024 como parte de sus respectivas estrategias nacionales. Tales excepciones se comunicarán en el sitio web de cOAlition S.

El apoyo a las Revistas Transformativas también cesará a finales de 2024. En previsión de ello, no se tendrán en cuenta nuevas solicitudes para este programa después del 30 de junio de 2023.

Para ayudar a garantizar un panorama de acceso abierto justo y equitativo, y teniendo en cuenta que los presupuestos de los financiadores son limitados, los miembros de la Coalición S dirigirán sus esfuerzos a iniciativas de publicación de acceso abierto más innovadoras y dirigidas por la comunidad que tengan como objetivo ofrecer un acceso abierto completo e inmediato en un plazo más corto. Para incentivar a los editores por suscripción a realizar la transición al Acceso Abierto completo e inmediato, también fomentaremos el desarrollo de Acuerdos de Publicación de Acceso Abierto Completo, que apoyen la publicación en lugares que hagan que todos los artículos de investigación revisados por pares sean de Acceso Abierto inmediato. Los financiadores individuales de la cOAlición S pueden contribuir financieramente a tales acuerdos negociados entre instituciones, consorcios de bibliotecas y editores.