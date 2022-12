La literatura electrónica como humanidades digitales: contextos, formas y prácticas.

O’Sullivan, J. Electronic Literature as Digital Humanities: Contexts, Forms, & Practices. New York,: Bloomsbury Academic. Retrieved October 27, 2022, from http://dx.doi.org/10.5040/9781501363474

Texto completo

Electronic Literature as Digital Humanities: Contexts, Forms, & Practices es un volumen de ensayos que ofrece una relación detallada de la literatura digital nacida de la mano de artistas y académicos que han contribuido a su nacimiento y evolución. En lugar de ofrecer una definición prescriptiva de la literatura electrónica, este libro adopta un enfoque ontológico a través de la exploración descriptiva, tratando la literatura electrónica desde la perspectiva de las humanidades digitales (DH), es decir, como un área de estudio y práctica que existe en la coyuntura entre lo literario y lo algorítmico.

El ámbito de las DH suele estar segmentado en las dos vertientes aparentemente dispares de la crítica y la construcción, en las que los académicos estudian la síntesis entre la expresión cultural y las pantallas o el uso de la tecnología para crear artefactos en sí mismos.

Este libro considera que la literatura electrónica es fundamentalmente DH, ya que sintetiza estos dos componentes. Electronic Literature as Digital Humanities proporciona un contexto para el desarrollo del campo, informado por las formas y prácticas que han surgido a lo largo del momento DH, y finalmente, ofrece recursos para otros interesados en aprender más sobre la literatura electrónica.