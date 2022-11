El rival de Twitter, Hive Social, se ha vuelto viral en los últimos días, pero ¿qué es?

Kevin Jiang «Twitter Rival Hive Social Has Gone Viral in Recent Days — but What Is It?», thestar.com. 23 de noviembre de 2022.

Ante los problemas que está habiendo con Twitter debido a la compra de Elon Musk. La plataforma Hive Social, creada en 2019, es una de las alternativa que combina funciones por las que se caracteriza Twitter con las más destacadas de Instagram. La plataforma de redes sociales, actualmente sólo para móviles, se ha disparado en usuarios en los últimos días, pero ¿merece la pena?

Con la nueva gestión de Twitter y mientras circulan los temores por su futuro, multitud de usuarios están huyendo del sitio en busca de alternativas, o al menos están creando cuentas en esas plataformas, por si acaso.

Una de las estrellas emergentes que se ha hecho con la página de tendencias es una aplicación exclusiva para móviles llamada Hive Social, que se ha disparado en popularidad esta semana con la afluencia de refugiados de Twitter.

Hive superó el millón de usuarios el lunes por la noche después de encabezar la lista de tendencias de Twitter, y el martes siguió creciendo, ganando 250.000 nuevos usuarios durante la noche. Actualmente es la aplicación gratuita número 2 en la App Store de Canadá, lo que no está mal para una plataforma desarrollada por un estudiante universitario y codificador autodidacta.

¿Qué es Hive Social?

En pocas palabras, Hive es como el hijo predilecto de Twitter e Instagram, con características que recuerdan a MySpace. Permite publicar textos, fotos, vídeos y encuestas.

La creadora de Hive, Kassandra Pop, de 24 años, fundó la app en 2019 tras desilusionarse con las plataformas de redes sociales más populares y sus algoritmos, según su página web. Como tal, la plataforma afirma no tener algoritmos que decidan lo que los usuarios ven.

En su lugar, las publicaciones aparecen en orden cronológico en tu feed sin preferencia, a diferencia de Twitter, cuyo algoritmo promueve el contenido que cree que te interesa. No hay marcas azules que puedan amplificar tus publicaciones ni opciones de pago para aumentar tu exposición. Por ahora, Hive no tiene anuncios.

Aparte de las cuentas que sigues, la pestaña Descubrir de Hive contiene contenido de tendencia de usuarios que no sigues. Esto incluye secciones para temas individuales, incluyendo memes, mascotas, viajes y más. Al igual que en Twitter, los usuarios pueden comentar, volver a publicar contenidos en sus propias cuentas o darles «me gusta» para mostrar su apoyo.

A diferencia de Twitter, Hive ofrece opciones de personalización del perfil más profundas. Además de la imagen de perfil y la foto de portada habituales, los usuarios pueden elegir un tema de color con el que coincidan todos sus botones, indicar sus pronombres o signos astrológicos e incluso hacer que se reproduzcan determinadas canciones cada vez que alguien visite su perfil.

Otra diferencia importante es que Hive no tiene límite de caracteres, lo que es a la vez una bendición y una maldición: he leído mensajes que parecen más bien novelas.

¿Merece la pena el bombo y platillo?

Eso depende de tus preferencias personales, pero hay algunos inconvenientes importantes que debes tener en cuenta.

Actualmente, Hive Social está dirigida por sólo tres personas: Pop y dos desarrolladores no identificados, uno de los cuales se incorporó el viernes. Como tal, puede que no sea el servicio más fluido; por ejemplo, los usuarios han informado de frecuentes caídas y fallos en los últimos días con su creciente base de usuarios.

Otro problema evidente es que Hive permite actualmente que más de una persona comparta un nombre de usuario, lo que supone un riesgo de suplantación de identidad. Una búsqueda rápida revela al menos 20 usuarios diferentes con el mismo nombre de usuario @elonmusk. Sin embargo, Pop dijo a Insider que su equipo está trabajando para solucionar el problema.

Pop también dijo que el sitio actualmente no tiene moderadores de contenido, aunque está trabajando en una estrategia para moderar las publicaciones mediante algoritmos y personal humano. Por ahora, confía en que los usuarios denuncien por sí mismos los contenidos perjudiciales, como el gore o la explotación infantil.

Por último, Hive es obviamente una aplicación mucho más pequeña que Twitter. La comunidad es comparativamente pequeña, hay menos publicaciones que mirar y carece de la pulcritud de sus competidores multimillonarios. Que eso sea bueno depende de ti.