NatureConnect: Llevar la naturaleza a la biblioteca

La próxima vez que des un paseo, una excursión o un paseo en bicicleta por la naturaleza, detente y observa cómo te sientes. ¿Te sientes más tranquilo? ¿Más feliz? ¿Con más energía? Lo creas o no, estar en este tipo de entorno puede tener el mismo efecto en los niños. Los beneficios son numerosos: fomenta la confianza, promueve la creatividad y la imaginación, les hace moverse, les ayuda a pensar y reduce el estrés.

Cuando acepté mi actual trabajo en un sistema de bibliotecas urbanas, me enteré de una iniciativa que ya se había creado allí llamada NatureConnect. El propósito es tratar de crear en cualquier momento actividades en torno a la naturaleza o incorporar de algún modo la naturaleza en nuestra programación. Estar en el centro de una ciudad y en el segundo piso del edificio me plantea definitivamente desafíos únicos, ya que no tenemos un acceso fácil al aire libre como el de nuestras bibliotecas sucursales.

Me he esforzado mucho por crear experiencias de naturaleza en el interior para los niños, creando actividades grandes y pequeñas, desde una cesta de semillas en el mostrador de información hasta dejar que los niños de preescolar jueguen con las hojas caídas en una gran lona después de la hora del cuento. He aquí algunas de mis actividades favoritas:

Alubias en una bolsa: Esta actividad es muy fácil de hacer en cualquier época del año (aunque funciona mejor en los meses más cálidos). Las instrucciones están aquí.

Exploración de semillas: Puedes hacer esta en el mostrador de información o en una mesa cercana. Yo simplemente cogí diferentes semillas de alimentos que ya había comido (aguacate, calabaza, pimiento, etc.) y las puse en estos visores de Lakeshore. Como actividad adicional, lo convertí en un juego de parejas.

Jardín de hierbas en el alféizar de la ventana: He plantado varias hierbas con olores característicos y las he colocado en el alféizar de la ventana de nuestra zona infantil. Si te sientes lo suficientemente valiente, ¡incluso puedes dejar que los niños te ayuden a regarlas!

Exploración de la calabaza: He sacado las tripas de las calabazas y las he metido en una bolsa de congelación Ziploc doblada. También puse calabazas pequeñas con una tabla que detallaba las partes de una calabaza.

Sopa de jardín: Cada vez que hago un cuento con temática de jardín, me gusta hacer sopa de flores con los niños de preescolar. Sólo hay que poner tazones grandes con agua, cucharas, tijeras y varias flores/plantas. Deja que los niños corten o arranquen las plantas, las añadan al cuenco y las revuelvan. Es una gran experiencia sensorial.

Concha: Esta parece ser siempre un éxito. Un verano, en la playa, mi tío encontró una concha y me la dio. La coloqué en el escritorio y dejé que los niños la acercaran a sus oídos.

Flores de acción capilar: Compro un par de claveles blancos en una floristería local y los coloco en un jarrón con agua coloreada. A medida que la flor bebe el agua, sus pétalos cambian de color debido a la acción capilar.

Mariposas: Cada verano compro dos tazas de orugas en Insect Lore y cultivo mariposas. Luego tengo un programa especial de liberación de mariposas cuando están listas para salir. También he utilizado su kit de mariquitas, que también es bastante fácil de hacer.

Cultivo de cristales: Compré este set en Amazon y cultivo cristales en una vieja pecera que conseguí de segunda mano.

Para todas estas actividades, me aseguro de incluir un folleto con información/hechos y preguntas de observación para que las familias discutan. La mayoría de las veces también pongo una hoja de observación para que los niños la rellenen y la lleven al mostrador para recibir un pequeño premio.

¿Cómo incorporas la naturaleza en tu biblioteca?

Kim Alberts es bibliotecaria de educación infantil/intermedia en la Biblioteca Pública del Condado de Akron-Summit. Escribe este artículo en nombre del Public Awareness and Advocacy Committee