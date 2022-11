El efecto depredador: comprender el pasado, el presente y el futuro del engaño

Linacre, Simon. The Predator Effect: Understanding the Past, Present and Future of Deceptive Academic Journals. Against the Grain (Media), LLC, 2022.

Las revistas depredadoras -incluso el término es controvertido- han sido un problema molesto durante muchos años, y ciertamente han sido objeto de cobertura en Retraction Watch y en otros lugares. Nos complace presentar un extracto de un nuevo libro, The Predator Effect: Understanding the Past, Present and Future of Deceptive Academic Journals (El efecto depredador: comprender el pasado, el presente y el futuro de las revistas académicas engañosas), escrito por el veterano observador de la industria editorial Simon Linacre. Las citas del texto se encuentran en el libro, que está disponible en acceso abierto.

Los problemas a los que se enfrentan los autores con respecto a las revistas depredadoras pueden resumirse con la situación de un académico que este autor conoció en Kuwait a mediados de la década de 2010. Presionado por su institución para que publicara en revistas en inglés, presentó, pagó y publicó un artículo en una revista que posteriormente descubrió que era depredadora. Presa del pánico, preguntó a su superior qué debía hacer, y el comprensivo académico superior le aconsejó que volviera a publicar el artículo en una revista diferente y de mayor reputación.