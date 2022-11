El Libro o El Bosque

Johnson, Jeff T. The Book / Or / The Woods. punctum books, 2021. https://doi.org/10.21983/P3.0308.1.00.

Texto completo

El bosque está hecho de papel; el bosque de papel arde y se quema. El bosque y el monstruo están en peligro de extinción, son un peligro. El libro también está en peligro, es un peligro y está en peligro de extinción. El bosque es deforestado y reforestado, danza de sombras y llamas, una fantasía de retorno ecológico, el bosque (encantado) por sí mismo. El bosque encantado. Los fantasmas los fantasmas de qué. Este es el mundo sin nosotros. Y nosotros también estamos aquí. Aquí, en el bosque del lenguaje.

The Book / Or / The Woods, un ciclo de canciones épicas que se devora a sí mismo en la repetición, cobijándose en sus propias llamas. Pensamos en la epopeya en el sentido de bpNichol escribiendo Martirologio, Jabès con sus libros de libros, las Curvas de la Manzana de Rosmarie Waldrop, los Estudios Trascendentales de Keith Waldrop, la Reciclopedia de Harryette Mullen, el territorio no incorporado de Craig Santos Pérez, la(s) canción(es) larga(s) de Nathaniel Mackey, y otros. Pensamos en la épica con estas obras meta-seriales en curso y recopiladas, en lugar de la noción tradicional de la épica como historia heroica de construcción de la nación, aunque tomamos prestados tropos épicos del bosque del inframundo supernal de Dante (y del inframundo infernal arbolado), cantamos con la lira de Safo, nos persigue el espíritu de la katabasis de Homero, y nos formamos con el cosmos palabrero del Popol Vuh, que nos influyó antes de leerlo.Y el monstruo está solo en el bosque, encerrado por una carretera : una reserva.