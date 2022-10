Cómo la participación de los bibliotecarios mejora la alfabetización informativa de los estudiantes

Thorn, Jessica. «How Librarian Involvement Enhances Students’ Information Literacy». Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education 13, n.o 1 (17 de octubre de 2022): 63-70. https://doi.org/10.15845/noril.v13i1.3783.

Texto completo

En 2017, 120 estudiantes de enfermería de University West redactaron un informe científico como examen. Solo 30 estudiantes aprobaron en su primer intento y una de las deficiencias identificadas se refería a la alfabetización informativa. En colaboración con los coordinadores del curso, el bibliotecario de enlace modificó el diseño del curso añadiendo nuevos contenidos así como nuevas tareas para crear las bases para que los estudiantes que carecen de la alfabetización informacional requerida en la educación superior. El módulo de formación en alfabetización informacional se amplió para dotar a los estudiantes de las habilidades necesarias para obtener resultados satisfactorios y, de este modo, equiparlos mejor para el resto de sus estudios, así como para el aprendizaje permanente.

Este artículo de buenas prácticas da cuenta del desarrollo del curso, centrándose en la formación bibliotecaria. Además, índica que los métodos de activación de los estudiantes y el esfuerzo conjunto por conocer a los estudiantes donde están, han mejorado su proceso de aprendizaje y, en consecuencia, su alfabetización informacional. En 2020 y 2021, los estudiantes que aprobaron el examen de informe científico en su primer intento se duplicaron con creces. Gracias a la implicación de los bibliotecarios, a los nuevos enfoques pedagógicos y a la fructífera colaboración con los coordinadores de los cursos, las competencias informativas de estos estudiantes parecen haber mejorado.