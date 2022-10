Las bibliotecas podrían convertirse en «bancos de calor» este invierno ante el aumento de las facturas de energía

Este invierno podrían crearse «bancos de calor» en las bibliotecas, los centros comunitarios y los gimnasios de Edimburgo para ofrecer a los residentes que tienen dificultades para pagar las facturas de la luz un lugar donde calentarse. Ayuntamientos como los de Birmingham, Bristol, Aberdeen y Glasgow estudian la posibilidad de utilizar espacios públicos como refugios este invierno La noticia llega en un momento en el que la factura energética anual de un hogar medio aumentará a partir de octubre hasta las 3.549 libras.

La idea ha sido presentada por dos concejales de la ciudad antes de la reunión del jueves (25 de agosto), en la que los miembros debatirán el empeoramiento de la crisis del coste de la vida, que va a sumir a millones de personas más en el Reino Unido en la pobreza energética en los próximos meses, a medida que las temperaturas bajen y los precios sigan subiendo.

Birmingham, el ayuntamiento más grande de Inglaterra y que atiende a 1,14 millones de personas, se comprometió el martes a «trazar espacios en toda la ciudad donde la gente pueda ir a calentarse». El concejal John Cotton, miembro del gabinete de la administración laborista, dijo: «Mantener el calor será un gran reto para mucha gente, ya que el precio de la calefacción doméstica se está disparando. Vamos a trabajar con nuestros socios para determinar los espacios de la ciudad a los que la gente puede acudir para calentarse». Aunque la idea de estos espacios no es nueva, su existencia fue dada a conocer por Martin Lewis, defensor de los derechos de los consumidores, a principios de este año.

En abril, el coste medio de las facturas de energía de los hogares aumentó más del 50%, y se prevé que el tope de precios de la energía alcance unos 3.576 euros en octubre y que pueda llegar a superar los 6.000 euros el próximo abril.

Mientras tanto, la inflación podría alcanzar el 15% en el último trimestre de 2022, lo que supondría una presión adicional para los hogares con dificultades.

En respuesta a la crisis, los denominados bancos de calor van a aparecer por todo el país para garantizar que quienes no puedan calentar sus hogares puedan mantenerse calientes y seguros en otro lugar.

El concejal del SNP Euan Hyslop pide a los funcionarios que «identifiquen todos los edificios públicos de la ciudad que podrían utilizarse como espacios cálidos de acceso público». En un tuit dirigido a sus 1,7 millones de seguidores en julio, escribió: «No puedo creer que esté escribiendo esto, pero me pregunto si este invierno necesitaremos «bancos calientes», el equivalente a los «bancos de alimentos», donde se invita a las personas que no pueden permitirse la calefacción a pasar sus días sin coste alguno con calefacción (por ejemplo, bibliotecas, edificios públicos)».

En respuesta al tuit, Marvin Rees, alcalde de Bristol, dijo que la ciudad estaba «organizando activamente una red de lugares cálidos». Desde entonces, los ayuntamientos de toda Escocia, incluidos los de Glasgow y Aberdeen, han estudiado la posibilidad de crear «bancos de calor» en edificios públicos. Esto podría incluir las bibliotecas y los centros comunitarios, y el concejal Hyslop también pide al ayuntamiento que invite a sus organizaciones asociadas, como Edinburgh Leisure, a estudiar la posibilidad de utilizar también sus espacios.

Basado en:

Bolton, Will. «‘Warm Banks’ to Be Set up in Museums and Libraries for People Who Can’t Heat Homes». The Telegraph, 30 de agosto de 2022. https://www.telegraph.co.uk/news/2022/08/30/warm-banks-set-museums-libraries-people-who-cant-heat-homes/.

Turvill, Donald. «Edinburgh Libraries Could Become “heat Banks” This Winter». edinburghlive, 23 de agosto de 2022. https://www.edinburghlive.co.uk/news/edinburgh-news/edinburgh-libraries-could-become-heat-24835856.

Whipple, Debbie White, Tom. «Galleries and Libraries to Act as ‘Warm Banks’ for the Struggling», sec. news. Accedido 10 de octubre de 2022. https://www.thetimes.co.uk/article/energy-crisis-galleries-and-libraries-to-act-as-warm-banks-for-the-struggling-xv9sfvn2p.