“seguro.”

terminamos nuestros tragos, no paramos, nos movemos hacia el

fondo del bar, afuera en el callejón; nos

damos vuelta, mirándonos cara a cara.

le digo, “no hay más que aire entre nosotros. ¿algo

para cerrar el hueco?”

él se precipita hacia mí y de alguna forma es una parte de una parte de la parte.

Siendo muchacho dividí en partes iguales el tiempo

entre los bares y las bibliotecas; cómo me las arreglaba para proveerme de

mis otras necesidades es un puzzle; bueno, simplemente no

me preocupaba demasiado por eso-

si tenía un libro o un trago entonces no pensaba demasiado

en otras cosas- los tontos crean su propio

paraíso.

en los bares, pensaba que era rudo, quebraba cosas, peleaba

con otros hombres, etc…

en las bibliotecas era otra cosa: estaba callado, iba

de sala en sala, no leía tantos libros enteros

sino partes de ellos: medicina, geología, literatura y

filosofía. Psicología, matemáticas, historia, otras cosas me

aburrían. Con la música estaba más interesado en la música y en

la vida de los compositores que en los aspectos técnicos…

sin embargo, era con los filósofos con los que me sentía en hermandad:

Schopenhauer y Nietzsche, incluso aquel viejo difícil-de-leer Kant;

encontré que Santayana, bastante popular en aquella época,

cojeaba y era aburrido; con Hegel realmente tenías que escarbarlo, sobre todo

con una resaca; hay muchos de los que leí de los que me he olvidado,

quizás con buena razón, pero recuerdo un tipo que escribió un

libro entero en el que probaba que la luna no estaba allí

y tan bien lo hizo que después pensaba, está

absolutamente en lo cierto, la luna no está allí.

¿cómo cresta va un muchacho dignarse a trabajar

8 horas al día cuando la luna ni siquiera está allí?

¿qué otra cosa

estará faltando?

y no me gustaba la literatura tanto como los críticos

literarios; ellos sí que eran verdaderos aguijones, esos tipos usaban

un lenguaje refinado, hermoso a su manera, para llamar a otros

críticos, otros escritores, unos huevones. Me

subían el ánimo

peor eran los filósofos quienes satisfacían

esa necesidad

que acechaba en alguna parte de mi confuso cráneo: vadeando

por sus excesos y su

vocabulario cuajado

aún me asombraban

saltaban hacia mí

brincaban

con una llameante declaración lúdica que aparecía ser

una verdad absoluta o una puta casi

absoluta verdad,

y esta certeza era la que yo buscaba en una vida

diaria que más bien parecía un pedazo de

cartón.

qué grandes tipos eran esos viejos perros, me ayudaron a atravesar

esos días como navajas y noches llenas de ratas; y mujeres

regateando como martilleros del infierno.

mis hermanos, los filósofos, me hablaban como nadie

venido de las calles o alguna otra parte; llenaban

un inmenso vacío.

Qué buenos muchachos, ah, ¡qué buenos muchachos!

sí las bibliotecas ayudaron; en mi otro templo, los bares,

era otra cosa, más simplista, el

lenguaje y el camino era diferente…

días de bibliotecas, noches de bares.

las noches eran todas parecidas,

hay un tipo sentado cerca, quizás no de

mal aspecto, pero a mí no me parece bien,

hay una horrible muerte allí -pienso en mi padre,

en maestros de escuela, en caras, en las monedas y billetes; en sueños

de asesinos de ojos fríos; bueno,

de alguna forma este tipo y yo llegamos a cruzar miradas

una furia lentamente comienza a acumularse: somos enemigos,

gato y perro, cura y ateo, fuego y agua; la tensión crece,

bloque sobre bloque apilado, esperando el choque; nuestras manos

se abren y cierran, cada uno bebe, ahora, finalmente con un propósito:

su cara se torna hacia mí:

“¿alguna cosa te molesta?”

“sí. tú”

“¿quieres algo

para arreglarla?”

“seguro.”

terminamos nuestros tragos, no paramos, nos movemos hacia el

fondo del bar, afuera en el callejón; nos

damos vuelta, mirándonos cara a cara.

le digo, “no hay más que aire entre nosotros. ¿algo

para cerrar el hueco?”

él se precipita hacia mí y de alguna forma es una parte de una parte de la parte.

Bukowski, «Días como navajas, noches llenas de ratas»