La biblioteca local, lo más parecido a mi sueño que existe actualmente

Tait, Amelia. «Our Public Realm Is Being Lost to Private Avarice». New Statesman, 7 de septiembre de 2022

Texto completo

Los espacios públicos se están perdiendo progresivamente. Y en nuestras ciudades y pueblos cada vez es más importante disponer de un espacio de libre acceso donde trabajar, descansar y orinar, ¿es mucho pedir?

Si tuviera mil millones de libras, abriría un edificio en cada calle principal británica que se llamara simplemente «Space» 8españcio). En su interior habría cómodos sofás, muchos aseos, un grifo para llenar la botella de agua, wifi gratuito, un ejército de enchufes y mesas y sillas. Podrías ir allí a atarte los zapatos y dejar las pesadas bolsas de la compra. Podrías cambiar el pañal de tu bebé y limpiarle la cara. Podrías ir con tu fiambrera para evitar comer en tu mesa. Podrías cargar tu teléfono mientras averiguas una dirección o esperas a tus amigos. Podrías ir al baño sin tener que comprar un flapjack o un zumo de naranja: en «Space» no tienes que gastar nada de dinero.

Fantaseo con Space cada vez que salgo de casa. Como autónomo que va de cafetería en cafetería, a menudo anhelo un lugar en el que pueda estar, simplemente en público sin que se espere que gaste mi dinero. Paso mucho tiempo en mi biblioteca local, lo más parecido a mi sueño que existe actualmente, pero tengo suerte de tener una. Casi 800 bibliotecas cerraron en el Reino Unido entre 2010 y 2019, y solo en 2020 la financiación se redujo en 20 millones de libras.

En julio, el centro comunitario de mi localidad cerró -no hay premios por adivinar el motivo-. Un bloque de pisos se asentará ahora donde antes había una cafetería con tazas de té a 1 libra y bollos a 50 peniques. En el vestíbulo del edificio (pintado con aerosol con vibrantes caricaturas de grafiteros locales) había clases de cocina y baile para niños, clases de entrenamiento para dueños de perros y sesiones de yoga para cualquiera que le apeteciera. También había un banco de alimentos y, para los adolescentes, un campo de fútbol de hierba artificial y rampas de patinaje (ahora desmanteladas).

Desde 2020, el New Statesman ha hecho una crónica del declive del espacio público en su serie «Britain’s Lost Spaces». Las estadísticas son deprimentes, pero desgraciadamente ya no son impactantes. En la última década, la financiación de los parques de Inglaterra se ha reducido en términos reales en 330 millones de libras al año. Casi 700 aseos municipales cerraron entre 2010 y 2019, y la Royal Society for Public Health descubrió que el 56% de nosotros practicamos la «deshidratación deliberada» como resultado. Los ayuntamientos venden más de 4.000 edificios públicos cada año.

Por mucho que me atraiga la idea, Space no es la solución: ya hemos visto lo que ocurre cuando los multimillonarios compran nuestros edificios. En 2019, la empresa de coworking WeWork era el mayor inquilino privado de Londres; ese año, su cofundador Adam Neumann se vio obligado a dimitir tras una serie de polémicas (ahora, naturalmente, objeto de una dramatización televisiva, WeCrashed). El valor de la empresa cayó en picado, pasando de 47.000 millones de dólares a 10.000 millones, y los caseros londinenses temieron que no se les pagara el alquiler. WeWork sobrevivió, pero el asunto puso de manifiesto las tácticas de muchas start-ups modernas, que prometen lo bueno de la disrupción pero nos dejan lo malo. En 2020, un ayuntamiento de Surrey aceptó renunciar a millones de libras de pagos de alquiler que debía WeWork a causa de la pandemia, sin tener en cuenta que el propio ayuntamiento se enfrentaba a costes sin precedentes.

Incluso sin escándalos, ¿es WeWork realmente lo que queremos? La empresa vende a sus clientes una forma privatizada y desinfectada de «comunidad», o como dijo Neumann en una ocasión, una «red social física». Entre los elegantes muebles y las brillantes luces de estos edificios se encuentran las mismas clases de yoga y las rampas de monopatín que ofrece mi centro local, pero una membresía de acceso total a WeWork cuesta 358,80 libras al mes.