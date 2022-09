Proteger las bibliotecas públicas de Estados Unidos. ¿Por qué varias comunidades han votado para retirar la financiación de sus bibliotecas públicas?

Censorship Wars: Why Have Several Communities Voted to Defund Their Public Libraries?. WBUR, sept. 2022

La protección de las bibliotecas públicas de Estados Unidos, a debate en el programa «On Point» de WBUR

Las bibliotecas públicas de Estados Unidos están sometidas a un control cada vez mayor. El año pasado, la American Library Association (ALA) informó de un número récord de de libros censurados, superando casi los 1.600 libros.

«No sabemos cómo un libro en una estantería puede ser una amenaza para nadie. Las bibliotecas son para la lectura voluntaria. Las bibliotecas son para elegir. Son un recurso que debemos proteger y preservar con firmeza».

Los esfuerzos también son más agresivos. Varias comunidades han votado para dejar de financiar sus bibliotecas públicas. En otras: «Ha habido algunos casos en los que se han producido amenazas físicas o, por ejemplo, la biblioteca de Montana que encontró libros en su librería que habían sido acribillados a tiros«.