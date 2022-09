Los beneficios de fomentar la lectura desde una edad temprana

Independientemente del medio por el que se presente la historia, ya sea de ficción o de no ficción, muchos estudios han demostrado los beneficios de la lectura, especialmente desde una edad temprana. «La lectura abre puertas al universo, y más allá; cuanto más joven es un lector, más puertas puede abrir. A través de la lectura podemos aprender mucho y conocer muchos mundos, acciones y motivaciones diferentes. Desarrollar las habilidades de lectura desde una edad temprana tiene muchos beneficios». (Kumon.com)

Según Children’s Bureau, leer con los niños puede beneficiar significativamente la vida del niño de varias maneras fundamentales;

Desarrollo de un vínculo especial con su hijo

Mejora de la imaginación y la creatividad

Aumento de la concentración y la disciplina

Apoyo al desarrollo cognitivo

Mejora de las habilidades lingüísticas

Preparación para el éxito académico

Cultivar el amor a la lectura para toda la vida

Según Elizabeth Barnes, directora ejecutiva de la Children’s Reading Foundation of the Mid-Columbia, leer un mínimo de 20 minutos al día permite desarrollar el vocabulario del niño, lo que puede «exponerle a 1,8 millones de palabras de vocabulario al año». (yaktrinews.com).

Leer también ayuda a desarrolla las habilidades sociales, aunque la lectura suele ser una actividad solitaria, es una habilidad que puede ayudar al niño a fortalecer sus habilidades sociales. El término «bien leído» suele ser sinónimo de ser inteligente y culto. La capacidad para leer puede reforzar su capacidad para absorber material, lo que les prepara para un debate ocasional o una conversación profunda. amigos.

La lectura mejora la capacidad de comunicación. En el mundo tecnológico de hoy en día, se nos pide continuamente que nos comuniquemos a través de los mensajes de texto, el correo electrónico y las redes sociales. Siendo un buen lector, los niños se convertirán en mejores escritores y comunicadores en todos los formatos.

Otra de las características de la lectura es que amplia la visión del mundo. La lectura puede abrir a los niños a mundos completamente nuevos, y no sólo en el ámbito de la ficción. A través de las páginas de un libro, pueden abarcar todo el mundo y aprender sobre diferentes países, sus gentes, sus culturas y sus historias.

Basado en:

5 Reasons Reading Unlocks the World of Opportunity for Your Child – Smart Bubblegum. 14 de septiembre de 2021, https://smartbubblegum.com/5-reasons-reading-unlocks-the-world-of-opportunity-for-your-child/.

How to Help Kids Hate Reading – Intellectual Takeout. 11 de diciembre de 2020, https://intellectualtakeout.org/2020/12/how-to-help-kids-hate-reading/.

Waterfield, Angela. «The Importance of Developing a Joy of Reading at a Young Age». Good E-Reader, 9 de septiembre de 2022, https://goodereader.com/blog/commentary/the-importance-of-developing-a-joy-of-reading-at-a-young-age.