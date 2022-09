Las prohibiciones de libros van en aumento. ¿Cuáles son los libros más prohibidos y por qué? Uno de cada tres libros prohibidos eran de temática LGBTQ.

Barbara VanDenburgh, USA. «Book Bans Are on the Rise. What Are the Most Banned Books and Why?», TODAY, 1661467968.

Los libros prohibidos no son nuevos, pero han cobrado nueva relevancia en una guerra cultural cada vez más intensa que pone en peligro los libros centrados en el racismo, la sexualidad y la identidad de género en las escuelas y bibliotecas públicas.

El dramático aumento de los libros impugnados en el último año, la escalada de las tácticas de censura y el acoso coordinado a profesores y bibliotecarios han llevado regularmente los esfuerzos de prohibición de libros en los titulares de las noticias.

Los aspirantes a la prohibición de libros argumentan que los lectores pueden seguir comprando los libros a los que ya no pueden acceder a través de las bibliotecas públicas, pero eso sólo es cierto para quienes tienen los recursos económicos para hacerlo. Para muchos, sobre todo niños y jóvenes, las escuelas y las bibliotecas públicas son el único medio de acceder a la literatura.

¿Qué es la prohibición de un libro?

Cuando se consigue «prohibir» un libro, significa que se ha retirado de los programas escolares y/o de las bibliotecas públicas porque una persona o grupo se ha opuesto a su contenido.

El intento de retirar un libro se denomina impugnación. La mayoría de las escuelas y bibliotecas públicas tienen juntas formadas por funcionarios elegidos (o personas nombradas por funcionarios elegidos) que tienen el poder de retirar libros de las escuelas y bibliotecas que supervisan.

Por qué es importante: La prohibición de un libro es importante porque restringe el acceso de otras personas a los libros, y a las ideas contenidas en ellos, basándose en la objeción de otra persona, a menudo por motivos ideológicos o políticos.

¿Aumentan las prohibiciones de libros en Estados Unidos?

Sí. American Library Association (ALA) hace un seguimiento de las impugnaciones y prohibiciones en todo el país, y los datos más recientes son alarmantes. En 2021, la ALA registró 729 impugnaciones de libros dirigidas a 1.597 títulos. Eso es más del doble de las cifras de 2020 y el número más alto desde que la organización comenzó a registrar datos en 2000.

¿Cuáles son los libros más prohibidos?

Un análisis reciente de PEN America reveló que muchos de los libros prohibidos se centran en las comunidades de color, la historia del racismo en Estados Unidos y los temas LGBTQ. De hecho, uno de cada tres libros restringidos por los distritos escolares en el último año presentaba temas o personajes LGBTQ.

Estos son los 10 libros más cuestionados de 2021, según la ALA:

“Gender Queer,” by Maia Kobabe “Lawn Boy,” by Jonathan Evison “All Boys Aren’t Blue,” by George M. Johnson “Out of Darkness,” by Ashley Hope Perez “The Hate U Give,” by Angie Thomas “The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian,” by Sherman Alexie “Me and Earl and the Dying Girl,” by Jesse Andrews “The Bluest Eye,” by Toni Morrison “This Book Is Gay,” by Juno Dawson “Beyond Magenta,” by Susan Kuklin

Muchos libros que fueron prohibidos históricamente acabaron convirtiéndose en clásicos de la literatura que se siguen enseñando en las aulas modernas. Según la ALA, entre los clásicos frecuentemente prohibidos se encuentran:

«Matar a un ruiseñor», de Harper Lee

«El guardián entre el centeno», de JD Salinger

«Las uvas de la ira, de John Steinbeck

«El color púrpura», de Alice Walker

«1984», de George Orwell

«Un mundo feliz», de Aldous Huxley

«Native Son», de Richard Wright

«Matadero Cinco», de Kurt Vonnegut

«Una paz sólo nuestra», de John Knowles

«El señor de las moscas», de William Golding