Alida Bella Vallejo López, Franklin Rodolfo Valdez Aguagallo, Lady Diana Ramírez Moran, Granbay Marcelo Muñoz Villacres, Lenin Stalin Muñoz Villacres. La investigación en los estudios universitarios para el desarrollo de competencias científicas en las áreas salud-educativa-social.

La presente obra pretende dar a conocer la importancia de investigar en el mundo actual en todos los ámbitos del conocimiento, reconocer el papel del docente y de las Instituciones de Educación Superior, considerando que en el mundo actual tienen la gran responsabilidad social y ética de preparar a los futuros profesionales de las diversas áreas del conocimiento, para asumir este reto y enfrentar los cambios vertiginosos que se presentan con los nuevos descubrimientos. El trabajo presentado es parte de la investigación de tesis doctoral realizada, en la cual se ha recopilado información que evidencia la necesidad de promocionar el interés por la investigación, en la formación de los futuros profesionales, para que desarrollen competencias científicas e investigativas.

En el mundo globalizado es cada vez más necesario e imprescindible apoyar las labores de investigación considerando los múltiples problemas que afectan a la población, especialmente en el ámbito de la salud.

Ser un investigador, implica ser partícipe de los cambios y descubrimientos, generando aportes a la cultura y al mundo científico. Se considera que el docente debe promover la curiosidad científica, y la investigación en los hábitos del estudiante, con el fin de generar nuevos conocimientos, en los futuros profesionales de todas las áreas, en especial educativa y en el área de la salud, ya que al desarrollar competencias de investigación durante la etapa de formación universitaria, sin duda se contribuye a un mejor desarrollo académico.

Reconocer que aun en este campo formativo, falta mucho por hacer y que no es una tarea fácil, analizar el tema, es apenas un inicio que debe ser aceptado y revisado por la comunidad científica y educativa, mucho más en los países en vías de desarrollo, sin negar que existen esfuerzos de organizaciones no gubernamentales y entidades particulares que aportan con sus estudios, discursos, reflexiones e ideas, pero que no se han implementado en forma práctica, esta realidad es más reconocible en los países en vías de desarrollo.

La intervención académica es de vital importancia de las universidades en la misión de apoyar en el crecimiento académico de los miembros de la comunidad universitaria, tanto para el estudiante, como para los docentes, quienes están obligados a orientar de forma permanente en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

El conocimiento acerca de la ciencia, la educación y el desarrollo de competencias científicas e investigativas se refieren también a la construcción de una actitud y de un modo de ver; el deseo, la voluntad de saber y la disposición a comprender su entorno natural y social del mundo en que vivimos.

En las Universidades los docentes como formadores les corresponden orientar a los estudiantes para que desarrolle estas habilidades fundamentales en los futuros profesionales. La universidad es el lugar donde se puede formar estudiantes con actitudes para: analizar, identificar, interpretar, comparar, relacionar, elaborar y aplicar habilidades, que le permitan aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir actualizado a través de la investigación permanente, aplicando un pensamiento holístico, con principios éticos, morales y de justicia considerando el entorno bio- psico sociocultural dentro del enfoque del buen vivir y en su desempeño académico. Al mismo tiempo se aspira que se implementen modelos educativos que permitan conocer que el proceso de investigación involucra varias actividades que deben ser reconocidas y manejadas durante el proceso de formación académica.

La educación superior ha de facilitar el logro de la competencia en la cultura científica, que ayude a participar crítica y responsablemente en la toma de decisiones en torno a problemas locales y globales.