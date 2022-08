Estudio sobre la Directiva de Datos Abiertos, la Gobernanza de Datos y la Ley de Datos y su posible impacto en la investigación

Eechoud, M., Study on the Open Data Directive, Data Governance and Data Act and their possible impact on research, Publications Office of the European Union, European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, 2022

Este estudio analiza el posible impacto de los tres principales instrumentos legislativos de la Estrategia Europea de Datos (la Directiva de Datos Abiertos, la Ley de Gobernanza de Datos y la propuesta de Ley de Datos) para el ámbito de la investigación, especialmente para las organizaciones que realizan investigación y las organizaciones que la financian. Lo hace en el marco de la política europea de ciencia abierta que se persigue, en la que el desarrollo de una Nube Europea de Ciencia Abierta (EOSC) es una empresa importante. Aunque el impacto es difícil de evaluar en esta etapa, el estudio identifica y hace recomendaciones sobre cuestiones legales clave que deben ser resueltas. Estas tienen que ver con las ambigüedades en el ámbito de aplicación a los datos de investigación, la interpretación de las disposiciones y la coherencia entre los instrumentos desde la perspectiva de la política de investigación en ciencia abierta.