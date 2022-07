Las bibliotecas rurales y de pueblos pequeños son una bendición para la sociedad

Keith Roysdon. Every Library Card a Miracle: Rural and Small-Town Libraries are a Boon to Society The Daily Yonder, July 27, 2022

Texto completo



Las bibliotecas rurales ofrecen interesantes propuestas para las personas. No sólo prestan libros, sino que también proporcionan un acceso a Internet crucial para los que buscan trabajo y los estudiantes, y entretienen con vídeos y música. Ofrecen un lugar donde la gente puede refugiarse del clima y pasar las horas de soledad.

La labor de las bibliotecas es doblemente importante en los pueblos pequeños y las zonas rurales, donde los kilómetros de distancia y la falta de conexiones fiables a Internet pueden dificultar el aprendizaje y hacer que la vida parezca muy aislada.

Todas estas tareas que llevan a cabo las bibliotecas han sido aún más importantes durante la época de Covid. Según el informe State of America’s Libraries 2021 de la Asociación Americana de Bibliotecas, «nada de lo ocurrido en 2020 fue normal, y las bibliotecas y sus trabajadores, usuarios y servicios se vieron profundamente afectados por la pandemia».

Según el Institute of Museum and Library Services.(IMLS), más de 4.000 bibliotecas rurales y de pueblos pequeños dan servicio a al menos 30 millones de estadounidenses. Cuatro de cada 10 bibliotecas de Estados Unidos se encuentran en comunidades rurales y los estadounidenses de zonas rurales visitaron sus bibliotecas 117 millones de veces en 2017.

Las bibliotecas, grandes y pequeñas, tienen un valor incalculable. Sin embargo, las bibliotecas de pueblos pequeños y rurales no tienen el acceso a los fondos que tienen algunas bibliotecas de las «grandes ciudades». A menudo se las arreglan sin ningún tipo de ingresos por impuestos sobre la propiedad. A menudo obtienen sus ingresos de funcionamiento de donaciones, subvenciones y membresías, que se ven afectadas por los descensos en las donaciones benéficas. A veces operan en edificios viejos, pequeños e improvisados y pueden tener dificultades para ampliar y mantener al dia su colección.

Sin embargo, siguen prestando importantes servicios a sus usuarios, y la labor de las bibliotecas es aún más importante en las zonas rurales y los pueblos pequeños. El impacto de las bibliotecas rurales es inmenso. Proporcionan a sus usuarios 100 millones de libros, 154 millones de libros electrónicos, 65 millones de materiales de audio descargados y 11 millones de DVD, cintas VHS y vídeos en streaming, informó Institute of Museum and Library Services.