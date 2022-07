Informe de la encuesta sobre acceso abierto y recursos educativos abiertos en las bibliotecas universitarias

The Open Road Under Construction: LJ’s Open Access and Open Educational Resources at Academic Libraries Survey Report, 2022

El uso y la visibilidad de las colecciones de contenido de acceso abierto (OA) y de los recursos educativos abiertos (OER) parecen estar cambiando en las universidades, según los resultados de la Encuesta de Acceso Abierto/Recursos Educativos Abiertos 2022 de LJ, patrocinada por SirsiDynix. Muchas instituciones y sus bibliotecas están poniendo más énfasis en ayudar a los estudiantes y al profesorado a encontrar esos recursos, pero los participantes en la encuesta consideran que no están totalmente satisfechos con la forma en que sus interfaces de búsqueda dirigen a los estudiantes a estas colecciones, o con su frecuencia de uso.

DEMOGRAFÍA

Los 186 encuestados estadounidenses representan a diversas instituciones académicas. El 43% concede doctorados, el 30% másteres y el 25% bachilleratos. Casi una cuarta parte (24%) eran universidades de dos años. (Las cifras suman más del 100% porque muchas entran en más de una categoría). El tamaño de los centros también variaba. Alrededor de la mitad, el 53%, tenía menos de 5.000 alumnos matriculados; el 30%, entre 5.000 y 19.999; y el 17% restante tenía al menos 20.000 alumnos. La media de matriculados era de 9.523, por debajo de los 10.916 de la encuesta de 2020. El sur estaba representado por el 31% de los encuestados, el noreste por el 27%, el medio oeste por el 26% y el oeste por el 16%.

Un aspecto común, declarado por el 93% de los encuestados, fue que sus instituciones atendían tanto a usuarios presenciales como online. El seis por ciento sólo atendía a estudiantes presenciales, frente al uno por ciento de 2020; el uno por ciento era exclusivamente online, frente al 16 por ciento.

FUNCIONES DE LOS ENCUESTADOS

El 78% de los encuestados respondieron que estaban involucrados de alguna manera en la conservación de las colecciones de OA y REA. Si bien muchas instituciones utilizan las opciones de OA que ofrecen sus productos de descubrimiento, cerca de la mitad añade manualmente recursos de OA a sus interfaces, lo que supone un notable aumento con respecto al 34% de 2020.

La encuesta también reflejó las múltiples formas en que los participantes están involucrados en el proceso de curar las colecciones de OA y REA. El 78% dijo que lo hacía, y la mitad (51%) abogaba por un cambio hacia el OA en el campus. Tres octavos (37%) colaboran con el profesorado para crear listas de lectura de REA en lugar de libros de texto, que pueden ser caros. El 35 por ciento «busca contenidos de OA para indexarlos o hacerlos accesibles» y el 20 por ciento trabaja con los investigadores para añadir contenidos a los repositorios de sus centros. Otros métodos de implicación incluyen añadir dicho contenido de OA al repositorio institucional por sí mismos (19%), «administrar la financiación de OA a través de la biblioteca» (14%), «ayudar a documentar el impacto, incluyendo las altmetrías, de las publicaciones de OA para la consideración de la titularidad y la promoción del profesorado» (10%), «hacer emerger el contenido de OA en Wikipedia o trabajar para que se pueda encontrar en las búsquedas de la web abierta» (4%), y «otros» (15%). Sin embargo, el 11% de las bibliotecas que respondieron no conservan colecciones de OA o REA en absoluto.

Las respuestas abiertas enumeran otras formas en las que los bibliotecarios conservan y defienden sus colecciones de OA y REA, incluyendo -pero no limitándose a- ser copresidentes de un «grupo de trabajo sobre la asequibilidad de los libros de texto en el campus», «ayudar a los profesores con materiales de REA a crear iBooks que luego publicamos y se utilizan como libros de texto en algunas clases», formar al profesorado sobre los recursos de OA y REA, examinar los datos de uso de OA, desarrollar políticas y procedimientos para estas colecciones y redactar propuestas de subvenciones para la financiación de OA y REA. En al menos dos casos, los bibliotecarios actúan oficialmente como enlaces de REA. El 11% de los encuestados recopila estadísticas de uso de los contenidos de OA, el 58% dice que no lo hace y el 31% no está seguro.

INTERFACES

En la encuesta de 2022, según el informe, la lista de opciones de interfaz de búsqueda se amplió sobre la base de las respuestas abiertas de «otros» en 2020. Las tres nuevas opciones de este año fueron LibGuides (seleccionada por el 68% de los encuestados), Alma/Primo (38%) y SirsiDynix Symphony (5%). Una opción de 2020, EBSCO discovery, fue seleccionada por el 40 por ciento de los encuestados en 2022, lo que coincide con el 39 por ciento de los resultados de 2020. Sin embargo, las dos interfaces más seleccionadas en 2020, ProQuest/Ex Libris/III discovery y el tradicional catálogo de acceso público en línea del sistema bibliotecario integrado (ILS OPAC), mostraron fuertes descensos en la segunda encuesta, del 46 al 15 por ciento y del 43 al 34,4 por ciento, respectivamente. El informe de la encuesta sugiere que una razón de este cambio puede deberse a que hay menos colegios comunitarios en la muestra de 2022. Otras opciones en 2022 incluyen la identificación de OCLC (13%), la identificación de SirsiDynix Enterprise (5%) y la identificación de código abierto (VuFind, Blacklight, etc.) con un 2%. El siete por ciento de los encuestados seleccionó «otros», con opciones escritas como Sierra y Alma/Summon.

MANTENER LOS CONTENIDOS LOCALIZABLES

Muchos de los encuestados consideran prioritario que los contenidos de OA y REA sean localizables en el servicio de localización de su biblioteca. En una escala de 1 (nada importante) a 6 (extremadamente importante), el 49% calificó el descubrimiento con un 6 y el 31% con un 5. La calificación media fue de 5,2. El ochenta por ciento de las bibliotecas encuestadas incluyen este contenido en sus servicios de localización, y de ellas, el 82 por ciento afirma que esos servicios identifican qué resultados de búsqueda son de OA.

Las bibliotecas utilizan múltiples tácticas para hacer que los contenidos de OA y REA sean descubiertos. Casi dos tercios (66%) utilizan el contenido incluido en su producto de descubrimiento. En la mitad (50 por ciento) de las bibliotecas representadas, el personal es responsable de investigar y agregar manualmente el contenido de OA y REA al catálogo o al sistema de descubrimiento. En casi un tercio (32%), los servicios de localización añaden automáticamente los contenidos de OA y REA. Dieciocho encuestados escribieron que sus bibliotecas utilizan el servicio de resolución de enlaces Unpaywall.

En la encuesta también se preguntó qué porcentaje del contenido de la biblioteca estaba disponible con licencias de OA; la respuesta media fue del 15, frente al 12% de 2020. La estimación de cuántos artículos académicos nuevos están disponibles con licencias de OA fue del 21% de media, lo que coincide con el año 2020.

El 83% respondió que sus bibliotecas habían cancelado recursos de suscripción debido a restricciones presupuestarias, y el 20% afirmó que sus bibliotecas habían cancelado esos recursos debido a la disponibilidad de OA. En promedio, los encuestados estimaron que sus bibliotecas gastaron 365.300 dólares en recursos electrónicos en el año académico 2020-21. Para el año siguiente, el 15 por ciento recibió un aumento en su presupuesto de recursos electrónicos, pero el 21 por ciento vio una disminución, con un cambio general del año anterior de un 2 por ciento. La mitad prevé que su presupuesto para recursos electrónicos se mantendrá sin cambios el próximo año.

Los sitios de REA más recomendados por las bibliotecas a los estudiantes o al profesorado en el último año incluyen OpenStax (69%), Open Textbook Library (69%), OER Commons (66%), Merlot (51%), SUNY Open Textbooks (41%), OASIS (34%), LibreTexts (25%), MOM (Mason OER Metafinder) (19%) y Lumen (19%).

PREOCUPACIONES

Los encuestados expresaron cierta insatisfacción con su proceso: sólo el cinco por ciento se consideraba «muy satisfecho», aunque esto supone un aumento del tres por ciento respecto a 2020. Enumeraron numerosas razones para ello, como la falta de tiempo y de mano de obra disponible, los problemas técnicos con sus catálogos y la escasa visibilidad de los recursos en las interfaces. «Creo que ni siquiera estamos arañando la superficie de lo que está disponible en abierto», afirmó uno de los encuestados. Otro señaló que su biblioteca aún no ha desarrollado una política de desarrollo de colecciones para REA.

Muchos tenían reservas sobre si sus colecciones de REA eran completas. Alrededor de la mitad (51%) declaró no estar seguro, el 38% estaba algo seguro, el 10% estaba seguro, y sólo el 1% dijo estar muy seguro. El informe de la encuesta explica: «Aproximadamente cuatro de cada diez encuestados están preocupados por el hecho de que el contenido de OA en el entorno de descubrimiento de su biblioteca no haya sido revisado por pares. El 11% está «muy preocupado» y otro 30% está «preocupado». El 13% afirma no tener ninguna preocupación, lo que supone un ligero descenso respecto al 16% de 2020″.

Los encuestados están divididos en cuanto a la dificultad de integrar los recursos de la biblioteca en el sistema de gestión del aprendizaje del campus. La mitad (50 por ciento) lo considera «no difícil», el 41 por ciento lo encuentra «algo difícil», el 6 por ciento «difícil» y el 3 por ciento «extremadamente difícil».

Otro problema es la falta de uso de REA por parte del profesorado para los paquetes de cursos y las reservas. Esto aumentó ligeramente desde 2020, al menos entre los que utilizan REA «muy a menudo» (2 por ciento, frente al 1 por ciento). La mayoría respondió «a veces» (38%) o «rara vez» (18%); el 32% no sabía.

Las respuestas abiertas demuestran que las instituciones han observado una serie de diferencias en cuanto al uso de los REA por parte del profesorado. «Algunos profesores los han adoptado», comentó un encuestado. «Son populares como sustitutos de los libros de texto para los cursos introductorios de matemáticas, estadística e informática». Otro encontró que las cosas están cambiando por razones presupuestarias: «El profesorado está empezando a utilizar los recursos OA y OER más que en el pasado…. [El presupuesto de la biblioteca, que llevaba estancado al menos diez años, se recortó debido al COVID y no se ha recuperado. La mayor parte del recorte se trasladó a nuestro presupuesto de artículos impresos/físicos, que se redujo en un 70% para pagar las suscripciones a bases de datos y revistas electrónicas». Otros escribieron sobre los retos que supone fomentar el uso por parte del profesorado. «Conseguir que el profesorado desarrolle y/o adopte libros de texto OA o OER es lento, ya que a menudo están sobrecargados de trabajo, mal pagados, y simplemente no tienen tiempo ni ningún incentivo para invertir», afirmó uno de ellos.

Los encuestados informan de que la participación de la biblioteca universitaria en el apoyo a los REA y a las iniciativas de aprendizaje asequible en el campus ha disminuido desde 2020, tal vez porque los cierres abruptos impulsados por COVID provocaron una lucha para apoyar el aprendizaje en línea en ese período. Poco más de una cuarta parte (27%) dice que su biblioteca está «muy involucrada», frente al 34%. El 12% dice que no está involucrado en absoluto.

Los comentarios abiertos revelan varios obstáculos en el proceso de aumentar el uso de los recursos de OA y REA, pero hubo al menos una historia de éxito: «Dirijo todas las iniciativas de REA en el campus», escribió uno de los encuestados. He hecho todo lo posible para que no sea una «iniciativa de la biblioteca», a pesar de que soy el decano de las bibliotecas, especialmente porque en instituciones anteriores me pareció que esto convertía el proyecto en un gueto….. En mi institución actual, me las arreglé para que se alojara en la oficina del preboste, y nuestros anteriores presidentes y prebostes han utilizado los REA en su enseñanza, nuestro gobierno estudiantil lo ha financiado al igual que el preboste y otras múltiples oficinas, y claramente NO es sólo una iniciativa de la biblioteca. ¿Los resultados? Hemos ahorrado a nuestros estudiantes 11 millones de dólares en cinco años».