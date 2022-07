Bowie, Simon. What is computational publishing?: As part of COPIM’s work package on experimental book publishing, we are investigating the emerging area of computational book publishing. COPE, 2022

Texto completo

La edición computacional es un área emergente de la edición experimental de libros que se está investigando como parte del trabajo 6 de COPIM sobre edición experimental de libros y reutilización. Hay mucho que desentrañar en el término «publicación computacional»: los ordenadores se utilizan para una serie de procesos en todos los tipos de publicación, desde la publicación comercial a gran escala hasta la publicación de fanzines a pequeña escala. ¿Qué es la publicación computacional y cómo se distingue del uso habitual de la computación en la publicación?

A grandes rasgos, utilizamos el término «publicación computacional» para referirnos a la publicación de un libro que combina texto legible para el ser humano y funcionalidad computacional. Sin embargo, esta sencilla definición requiere más precisión para distinguir la práctica editorial experimental contemporánea de sus precursores históricos, como la publicación con hipervínculos que constituye la base de la World Wide Web y los lenguajes de programación interpretados, que combinan texto y código informático legible por la máquina.

La edición contemporánea de libros computacionales se refiere a la publicación que incorpora nuevos y más avanzados elementos computacionales en libros legibles por humanos. Andrew Odewahn (2017) esboza algunos de los elementos computacionales que pueden incorporarse a las publicaciones computacionales, entre ellos

Medios dinámicos ricos que pueden reproducirse en un navegador;

Visualizaciones de datos interactivas

Bloques de código ejecutables;