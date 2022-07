Prácticas de gestión de datos de investigación en las bibliotecas universitarias

Xu, Z., “Research Data Management Practice in Academic Libraries”, Journal of Librarianship and Scholarly Communication 10(1) (2022). doi: https://doi.org/10.31274/jlsc.13700

La presente revisión de alcance examina las mejores prácticas de gestión de datos de investigación (Research data Management – RDM) y los estudios empíricos en las bibliotecas universitarias entre 2010 y 2021. Método: El presente estudio desarrolló búsquedas sistemáticas en bases de datos para localizar artículos potenciales para su inclusión y diseñó un esquema de codificación detallado y sistemático para examinar los rasgos sustantivos de RDM y las características de la práctica de RDM, con énfasis en la instrucción de RDM. Resultados y discusión: Los resultados del presente estudio demostraron que existe una gran demanda de formación en RDM después de 2011. Además, la investigación sobre la formación en RDM se extendió por Norteamérica, Europa, Asia Pacífico y otros lugares. Los resultados también demostraron que la formación en RDM es esencial tanto para las asignaturas STEM como para las no STEM, pero simultáneamente indicaron que las asignaturas no STEM, como las ciencias sociales en particular, carecen de formación en RDM. Los resultados de la bibliografía actual también revelaron que un gran número de programas de formación en RDM se centraban en la introducción a la RDM o en una visión general de la misma, sin un plan de estudios profundo y basado en la disciplina para los investigadores de todos los ámbitos. Además, este estudio identificó una falta de investigación cuantitativa, especialmente de análisis estadístico, sobre el efecto de las intervenciones de RDM. Conclusión: Este estudio contribuye a nuestra comprensión global de algunos elementos esenciales asociados con la formación en RDM, con el hallazgo principal de que los futuros profesionales en el campo de RDM se beneficiarían de una mayor colaboración con el profesorado o los investigadores para desarrollar más planes de estudios basados en la disciplina para RDM y más enfoques basados en la aplicación para la enseñanza de RDM.