OpenCitations, una infraestructura electrónica abierta para fomentar la máxima reutilización de los datos de las citas

Di Giambattista, Chiara, et al. OpenCitations, an open e-infrastructure to foster maximum reuse of citation data. arXiv, 15 de junio de 2022. arXiv.org, https://doi.org/10.48550/arXiv.2206.07476.

OpenCitations es una organización independiente sin ánimo de lucro dedicada a la publicación de datos bibliográficos y de citación abiertos mediante el uso de tecnologías de la web semántica (Linked Data). OpenCitations colabora con proyectos que forman parte del ecosistema de la Ciencia Abierta y cumple con los principios fundacionales de la UNESCO para la Ciencia Abierta, las recomendaciones de I4OC y los principios de datos FAIR, según los cuales los datos deben ser Encontrables, Accesibles, Interoperables y Reutilizables. Dado que sus datos satisfacen todas las directrices de reutilización proporcionadas por FAIR en términos de riqueza, procedencia, licencias de uso y estándares comunitarios relevantes para el dominio, OpenCitations proporciona un ejemplo de una exitosa e-infraestructura abierta en la que la reutilización de datos es parte integral de su misión.