(Des)obediencia en las sociedades digitales: perspectivas sobre el poder de los algoritmos y los datos

Neuburg, Klaus, et al. (Dis)Obedience in Digital Societies: Perspectives on the Power of Algorithms and Data: 37. 2022.

Los algoritmos no deben considerarse como una estructura técnica, sino como un fenómeno social: se incrustan, de forma todavía muy sutil, en nuestro sistema político y social. Los algoritmos moldean el comportamiento humano en varios niveles: influyen no sólo en la recepción estética del mundo, sino también en el bienestar y la interacción social de sus usuarios. Actúan e intervienen en un contexto político y social. Como los algoritmos influyen en el comportamiento individual en estas situaciones sociales y políticas, su poder debería ser objeto de un discurso crítico, o incluso llevar a la desobediencia activa y a la necesidad de contar con herramientas y métodos adecuados que puedan utilizarse para romper el poder algorítmico