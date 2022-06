FabLab como herramienta de apoyo al emprendimiento para los centros de innovación empresarial

FabLab as an entrepreneurship-supporting tool for business innovation centres, FABLABIA, 2020

Este documento de opción de diseño (DOP) resume los principales resultados y recomendaciones basados en la experiencia de tres centros de innovación empresarial que utilizan FabLab como herramienta de innovación en beneficio de las PYME: JIC de la República Checa, Technoport de Luxemburgo y brigk de Alemania. Cada agencia y FabLab representan las características de su región o país, y su experiencia demuestra una variedad de mecanismos que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar un servicio o programa de este tipo.

La idea general del consorcio partió de la constatación de que es raro que los centros europeos de innovación empresarial de que es raro que los centros europeos de innovación empresarial operen un FabLab y que esta herramienta está actualmente infrautilizada como servicio de apoyo a la innovación empresarial para las PYME en general. de apoyo a la innovación empresarial para las PYME en general.

El propósito de este documento es ayudar a la adopción de los servicios de FabLab/makerspace para las PYMES por parte de cualquier agencia de apoyo a la innovación en Europa que esté interesada. A la inversa, este documento también pretende subrayar los beneficios de cooperar con los centros de innovación empresarial a otros FabLabs o Makerspaces en Europa.

Las organizaciones implicadas en este proyecto creen que la conexión de un FabLab y una agencia de innovación es beneficiosa tanto para los creadores como para los empresarios. Un creador puede convertirse en empresario, un empresario puede convertirse en un maker, o simplemente pueden encontrarse en la comunidad conectada y cooperar. Nuestro objetivo es contribuir a través de este DOP al esfuerzo de los FabLabs por apoyar a las PYME en la creación rápida de prototipos y fomentar el espíritu empresarial para crear una nueva generación de nuevas startups.