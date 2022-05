El viaje impulsado por los datos hacia la excelencia en la fabricación

The Data-Driven Journey Towards Manufacturing Excellence. World Economic Forum y BCG, 2022

Texto completo

Las perturbaciones globales, como la escasez de la cadena de suministro y el cambio climático, están afectando fundamentalmente a las operaciones de fabricación en todo el mundo. Los datos son la clave para superar estos retos, mejorar los modelos operativos existentes y permitir la creación de nuevo valor. Para ayudar a capitalizar el poder de los datos, los miembros de la iniciativa Unlocking Value in Manufacturing through Data Sharing (Desbloquear el valor en la fabricación a través del intercambio de datos) han desarrollado conjuntamente el Marco de Excelencia de Datos en la Fabricación, una herramienta que identifica las oportunidades de alto valor para las aplicaciones basadas en datos y los habilitadores tecnológicos y organizativos necesarios para construirlas y ampliarlas.

Este libro blanco arroja luz sobre las mejores prácticas y los casos de uso reales implementados por los principales fabricantes que codesarrollaron y aplicaron el marco en sus instalaciones. También describe las tres etapas de la excelencia de los datos de fabricación: la obtención de información procesable, la predicción de resultados futuros y la habilitación de sistemas de auto-optimización.