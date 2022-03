Los escritores y la música

«Sabido es que los escritores suelen ser muy afectos a la música. Nietzsche dijo que sin la música la vida sería un error. Victor Hugo sostenía que la música expresa lo que no puede decirse con palabras y que no puede permanecer en silencio. Julio Cortázar decía: ;El jazz tuvo gran influencia en mí, el fluir de la invención permanente me pareció una lección para la escritura, para darle libertad y no repetir partituras;. Y, finalmente, Platón, estaba convencido de que ;la música le da alma al universo, alas a la mente, vuelo a la imaginación y vida a todas las cosas

Ernesto Mallo «Música negra»